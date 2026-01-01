الاحتلال يواصل خروقاته .. نسف منازل شرق غزة وإطلاق نار بخان يونس وجباليا

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 170 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى اصابة عدد من المواطنين في مختلف مناطق القطاع .

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرقي مدينة غزة.

واصيب صباح اليوم مواطن بجراح خطيرة قرب مسجد الشمعة بالبلدة القديمة بغزة اثر اطلاق النار من قبل اليات الاحتلال التي تقدمت شرق غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

وجنوب قطاع غزة أطلقت الدبابات الاسرائيلية النار شرقي خان يونس وشمالي رفح دون الإعلان عن إصابات.