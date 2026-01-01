الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم، لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا لطيفاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، دافئاً في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والإثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو باردا في معظم المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات من الأمطار على بعض المناطق من البلاد، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.