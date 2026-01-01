الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

السبت 28 مارس 2026 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم، لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا لطيفاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، دافئاً في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والإثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو باردا في معظم المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات من الأمطار على بعض المناطق من البلاد، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

إعلام إيراني ينشر خريطة للبنية التحتية الإماراتية كأهداف و11 قتيلا و171 مصابا جراء الضربات الايرانية..

رسالة غامضة من واشنطن قبل نهاية مهلة التفاوض مع إيران

رام الله: إيقاف موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية والتحقيق بتعليق مسيء للأردن

المالية الفلسطينية تنشر مسودة موازنة 2026 وتدعو المواطنين لإبداء آرائهم

دول الخليج وإندونسيا وتركيا تقاتل معنا ..ترامب: سحقنا القدرات العسكرية والنووية لإيران و"الناتو" خذلنا في الميدان

حصيلة ضحايا الهجمات الامريكية الاسرائيلية على إيران تتجاوز 21 ألفا شهيداً وجريحا ..

غارة إسرائيلية “عنيفة جدا” على ضاحية بيروت الجنوبية من دون إنذار مسبق

إصابة 10 جنود أمريكيين بجراح خطيرة في هجوم صاروخي على قاعدة الأمير سلطان في السعودية ..

لأول مرة منذ بداية الحرب .. صواريخ من اليمن تجاه إسرائيل

دول الخليج وإندونسيا وتركيا تقاتل معنا ..ترامب: سحقنا القدرات العسكرية والنووية لإيران و"الناتو" خذلنا في الميدان

إعلام إيراني ينشر خريطة للبنية التحتية الإماراتية كأهداف و11 قتيلا و171 مصابا جراء الضربات الايرانية..

رسالة غامضة من واشنطن قبل نهاية مهلة التفاوض مع إيران