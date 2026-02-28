الرئاسة الفلسطينية ترفض ما جاء في بيان شخصيات حول حرب إيران

رام الله/سما/

قالت الرئاسة الفلسطينية أن البيان الصادر باسم مجموعة من الأشخاص بشأن الحرب الجارية في المنطقة، لا يمثل إلا هؤلاء الأشخاص، ولا يمثل الموقف الرسمي ولا الموقف الشعبي لدولة فلسطين بأي شكل من الأشكال.

وأكدت أن الموقف الفلسطيني هو الذي صدر عن الرئاسة بتاريخ 28/2/2026 ضد العدوان الذي تتعرض له الدول العربية الشقيقة من قبل إيران، وكذلك ما يتعرض له لبنان من عدوان من قبل إسرائيل.

الأمن

ومن جهة أخرى، أصدر الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني أنور رجب أكد: في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، تود المؤسسة الأمنية التأكيد على أن اعتقال المدعو عمر عساف جاء على خلفية ترؤسه إصدار بيان حول الحرب على إيران، موقع من قبل مجموعة من الشخصيات تحت مسميات مختلفة غير رسمية. وقد تضمن البيان إساءات ومزايدات على الدول العربية الشقيقة التي تتعرض لعدوان يومي، وهذا بحد ذاته تجاوز مرفوض ومدان ولا يعبّر عن الموقف الوطني الفلسطيني المسؤول.

وإذ تؤكد المؤسسة الأمنية رفضها المطلق لهذا النهج، فإنها تؤكد في الوقت نفسه أن الإساءة لعُمقنا العربي تُلحق ضرراً مباشراً بالقضية الفلسطينية، وتمسّ بمصالح الآلاف من أبناء شعبنا المقيمين والعاملين والدارسين في تلك الدول، والذين يشكّلون جسراً للعلاقة الأخوية والتاريخية معها.

وعليه، فإننا نؤكد لهذه الفئة على ضرورة تحمّلهم المسؤولية الوطنية في الخطاب والموقف، وان ينحازوا لمصلحة شعبنا ورفض الزج به في صراعات لا تخدم قضيته، مع التأكيد أن بوصلتنا ستبقى نحو حماية مصالح شعبنا وتعزيز علاقتنا مع أشقاءنا العرب الذين يشكلون لنا مظلة سياسية ودبلوماسية لتحقيق مصالح وتطلعات شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

البيان



لا للعدوان الصهيو أمريكي على ايران ولبنان وفلسطين

بيان صادر عن قوى سياسية فلسطينية ، ومؤسسات نقابية واجتماعية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية بشأن العدوان الامريكي- الاسرائيلي على جمهورية ايران الاسلامية…

‏منذ ما يقارب اربعة اسابيع تتعرض الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب اللبناني الشقيق ومقاومته لعدوان إجرامي تقوده الولايات المتحدة و" إسرائيل " ، مستخدمة اعتى أسلحتها التدميرية مرتكزة على القواعد الأمريكية العدوانية في الدول العربية بهدف هيمنة الاستعمار على الاقليم والعالم ونهب خيرات شعوبها والعودة إلى أساليب الاستعمار المباشر .

واذ نتابع تصاعد العدوان الذي تتحمل دولتا العدوان مسؤولية تداعياته واتساع رقعته في الشرق الاوسط ودخوله مراحل متقدمة نؤكد ما يلي:

١-ادانة العدوان الامريكي / الاسرائيلي المتواصل على جمهورية ايران الاسلامية ولبنان ؛ بما يلحقة من خسائر بشرية ، ومادية تمس بمقومات دولة ايران وشعوبها ؛ في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي ، وميثاق الامم المتحدة ، واعتداء على سيادة دولة مستقلة ، وعضو في المجتمع الدولي ؛ بواسطة القوة العسكرية بديلا عن القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

٠٢-ان ما يجري من اعتداء على جمهورية ايران الاسلامية ؛ انما يشكل امتدادا مباشرا للحرب التي تشنها حكومة الاحتلال الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان منذ سنوات في حرب ابادة جماعية ، وتطهير عرقي مواصلة خرقها لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان في تحد سافر لمنظومة العدالة الدولية ، وتهديد خطير للسلم والامن الدوليين .

٣- رفض وجود قواعد عسكرية اجنبية في الأراضي العربية والتي يتم استخدامها منطلقات للعدوان على اراضي جمهورية ايران الاسلامية ، ونؤكد على ضرورة وحدة كل دول المنطقة في التعاون المصيري من اجل حماية بلدانها من خطر التمدد الامريكي / الاسرائيلي على بلدانها . لقد ثبت بالملموس ان هذة القواعد انما هي لحماية العدوان الاسرائليين ، وليس من اجل حماية البلدان العربية وشعوبها التواقة للحرية والسلام ..

٤- دعوة جميع دول العالم وشعوبها للوقوف معنا في معاركنا العادلة ؛ باتخاذ الاجراءات القانونية والمساندة من أجل الضغط على دولة العدوان الامريكي ومعها دولة الاحتلال الاسرائيلي لمنعهما من مواصلة هذا الاعتداء السافر على شعوب المنطقة ، ومواصلة شن حرب ابادة ضد الشعب الفلسطيني ، وحرمانه من تحقيق حقوقه المشروعة في الحرية والعودة والاستقلال …