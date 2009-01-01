بيان مجلس حقوق الإنسان: إدانة وعزلة دولية لإيران ! د.جمال المجايدة

جاء بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف امسليشكل نقطة تحول مهمة في مسار التعاطي الدولي مع الهجوم العدواني الايراني الذي يستهدف دول الخليج العربي بالصواريخ والمسيرات.

هذا البيان الصادر عن مجلس اممي بالاجماع هو رسالة قانونية وأخلاقية تحمل أبعادًا استراتيجية عميقة. تدين ايران وتعزلها عن محيط الاسرة الدولية نتيجة افعالها الاجرامية بحق دول الجوار .

نحن نرى ان البيان يعزز من الشرعية الدولية لموقف دول الخليج، إذ يضع تحركاتها في إطار الدفاع المشروع عن السيادة والاستقرار الإقليمي، مقابل توصيف واضح للممارسات الإيرانية باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي. وهذا الاعتراف الأممي يقطع الطريق أمام أي محاولات لتشويه الحقائق أو تقديم روايات مضللة حول طبيعة الصراع.

في الوقت نفسه يمثل البيان إدانة قانونية ذات ثقل، كونه صادرًا عن جهة أممية معنية بحقوق الإنسان، ما يعني أن الانتهاكات المرتكبة لم تعد تُصنف فقط ضمن الخلافات السياسية، بل باتت تدخل ضمن دائرة المساءلة الحقوقية. وهذا يفتح المجال مستقبلاً أمام تحركات قانونية ودبلوماسية قد تشمل تحقيقات دولية أو فرض ضغوطوعقوبات إضافية على طهران.

ويعكس البيان تغيرًا في المزاج الدولي تجاه إيران، حيث لم تعد العديد من الدول تتسامح مع سياسات العدوان أو دعم الميليشيات أو تهديد أمن الملاحة والطاقة. فالإدانة لم تأتِ في فراغ، بل في سياق تراكمي من السلوكيات التي أرهقت المجتمع الدولي وأثارت مخاوف جدية على الاستقرار العالمي.

يوجه البيان رسالة ردع واضحة، مفادها أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك بشكل أكثر صرامة، وأن الاستمرار في النهج التصعيدي سيكلف إيران مزيدًا من العزلة السياسية وربما الاقتصادية. كما أنه يمنح دول الخليج دفعة معنوية وسياسية لتعزيز مواقفها الدفاعية ضمن إطار القانون الدولي.

في المحصلة، فإن بيان مجلس حقوق الإنسان يشكل تحولا نوعيا في التعاطي الدولي مع الأزمة، ويؤكد أن أمن الخليج لم يعد قضية إقليمية فحسب، بل بات جزءًا من منظومة الأمن والاستقرار العالمي. ومن هنا، تبرز أهمية استثمار هذا الموقف عبر تحركات دبلوماسية مدروسة، تترجم هذا الدعم الدولي إلى مكاسب استراتيجية مستدامة.