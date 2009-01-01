اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة وتصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

الخميس 26 مارس 2026 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت مداهمة منازل وتفتيشها واحتجاز قاطنيها، وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، إلى جانب اعتقال عشرات الفلسطينيين، بينهم فتية وسيدتان. في الوقت نفسه، تصاعدت هجمات المستوطنين ضد البلدات الفلسطينية.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، أفاد نادي الأسير باعتقال الفتى مجدي وائل البدوي، بينما تم اعتقال سيدتين خلال اقتحام بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا جماعين جنوب المحافظة واعتقلت أربعة مواطنين هم: فتحي الحايك، وضرار جاموس، وعبود السليم، وموسى العسراوي.

أما في محافظة جنين، فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن أبو حامد بعد مداهمة منزله في قرية فقوعة شرق المدينة، وفي محافظة طولكرم، اعتقلت شابًا عقب اقتحام الحي الجنوبي في المدينة.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق حملات يومية تنفذها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، ضمن سياسة منسقة لتكثيف عمليات المداهمة والاعتقال.

109 اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية خلال خمسة أيام

نفذت جماعات المستوطنين في الضفة الغربية 109 اعتداءات خلال الأيام الخمسة الماضية، في مؤشر على تصاعد وتيرة الهجمات التي استهدفت مناطق واسعة وشملت المواطنين وممتلكاتهم.

وتركزت ذروة الاعتداءات بين 21 و23 آذار/مارس، حيث شهدت عدة محافظات عمليات تخريب متزامنة طالت الطرق والممتلكات، وسط حالة من التوتر في القرى والبلدات.

وتصدرت محافظة نابلس قائمة المناطق الأكثر تعرضا للاعتداءات بـ38 حادثة، تلتها محافظة رام الله بـ23 اعتداء، ثم محافظة الخليل بـ21 اعتداء، بينما توزعت بقية الاعتداءات على مناطق أخرى، وأسفرت عن أضرار متفاوتة في الممتلكات والبنية التحتية.

وتنوعت الاعتداءات بين إحراق منازل ومركبات، خاصة في القرى الواقعة جنوب نابلس، وتدمير القطاع الزراعي من خلال اقتلاع أشجار الزيتون وتجريف الأراضي، إلى جانب استهداف مدارس ومرافق تعليمية.

كما شملت الاعتداءات ترهيب المواطنين على الطرق عبر رشق المركبات بالحجارة وإغلاق محاور، فضلا عن اعتداءات مباشرة على المزارعين في المناطق النائية، ما أدى إلى خسائر مادية وتعطيل أعمالهم.

موسكو : مساران محتملان للحرب المُشتعلة على إيران ..واحد مرعب جدًا وآخر لا يخطر على البال

في "قرار تاريخي غير مسبوق".. القضاء في بلجيكا ينتصر لقطاع غزة

صحيفة سعودية تحتفي بنشر مقال للمتحدثة باسم جيش الاحتلال.. وجدل

التلفزيون الإيراني يزعم استعداد الحرس الثوري للسيطرة على سواحل الإمارات والبحرين

أكسيوس: تداولات مريبة بمليارات الدولارات قبل إعلان ترامب تعليق ضرب منشآت الطاقة الإيرانية

الجيش الإيراني يرد على ترامب: لن نعقد أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا الآن ولا في المستقبل

"لن أموت لأجل إسرائيل" .. تزايد رفض الجنود الأمريكيين القتال في حرب إيران

تقديرات في إسرائيل : إعلان وقف إطلاق النار قد يصدر حتى السبت

"سأطلق الجحيم".. ترامب يهدد إيران بهجوم شامل في حال رفض مقترح السلام

عراقجي: أميركا فشلت في تحقيق أهدافها ومضيق هرمز تحول لهزيمة أخرى للعدو

IMG_4204

أكسيوس: تداولات مريبة بمليارات الدولارات قبل إعلان ترامب تعليق ضرب منشآت الطاقة الإيرانية

خشية من إعلان وقف لإطلاق النار ..نتنياهو يأمر الجيش بتدمير صناعة الأسلحة الإيرانية في غضون 48 ساعة