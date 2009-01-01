قصف مدفعي مستمر وراء الخط الأصفر و الأمطار تغرق خيام النازحين

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ168 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة عدد آخر في مختلف مناطق القطاع .

وقال شهود عيان أن جثة شهيد لا تزال على الارض قرب مدخل شارع العبارة على شارع صلاح الدين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد مواطن فلسطيني واصيب خمسة اخرون مساء الاربعاء بقصف اسرائيلي علي دير البلح وسط قطاع غزة.

و الشهيد هو عبد الرحمن قنبور 21 عاما.

وصباح اليوم الخميس تجدد إطلاق النار والقصف المدفعي من آليات إسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقصفت مدفعية إسرائيل شرقي مدينة غزة.

وفي سياق منفصل، أدى تواصل سقوط الأمطار الى غرق عدد كبير من الخيام في مختلف مناطق النزوح في قطاع غزة.

ودخلت المياه إلى الخيام في كثير من المخيمات في تكرار مأساوي لمعاناة النازحين.

الاحصائيات

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن اجمالي ما وصل المشافي خلال 24 ساعة بلغ شهيدان و11 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 689 اضافة إلى 1860مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 756 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 : 72265 شهيدا و171959 مصابا.