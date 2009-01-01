الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار

الخميس 26 مارس 2026 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الخميس تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

ويستمر الجو يوم غد الجمعة باردا إلى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق وتضعف فرصة الهطول في ساعات المساء والليل، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا الى غائم لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم دافئاً في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين اليوم وغدا من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن شدة سرعة الرياح، وارتفاع موج البحر.

IMG_4204

