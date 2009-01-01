صحيفة امريكية : 7 شروط إيرانية للعودة إلى المفاوضات وواشنطن تصفها بـ"السخيفة"

وكالات - سما-

كشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن بدء تسرب بنود "قائمة الشروط" التي نقلها ممثلون إيرانيون إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كقاعدة لأي تفاوض مستقبلي لإنهاء الحرب الراهنة.

1. المطالب السبعة: شروط طهران للتهدئة

نقلت الصحيفة أن الجانب الإيراني وضع سقفا مرتفعا جدا يتضمن سبعة مطالب رئيسية:

إغلاق القواعد: تصفية جميع القواعد العسكرية الأميركية في منطقة الخليج.

التعويضات: دفع تعويضات مالية عن الهجمات التي استهدفت الأراضي الإيرانية خلال الحرب.

رسوم هرمز: فرض ترتيبات جديدة في مضيق هرمز تمنح إيران حق فرض رسوم على السفن العابرة.

ضمانات السلام: تقديم ضمانات دولية تمنع تجدد الأعمال العسكرية مستقبلا.

حماية الحلفاء: وقف الهجمات الإسرائيلية على "حزب الله" في لبنان.

رفع العقوبات: الرفع الكامل والفوري لكافة العقوبات الاقتصادية.

الملف الصاروخي: الإبقاء على البرنامج الصاروخي الإيراني دون أي قيود أو مفاوضات للحد منه.

2. الرد الأميركي: "شروط غير واقعية"

في المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي وصفه لهذه المطالب بأنها "غير واقعية وسخيفة"، معتبرا أن طهران ترفع السقف لتعجيز الوصول إلى اتفاق، مما يجعل المهمة أصعب مما كانت عليه قبل اندلاع الصراع.

3. هاجس "الخديعة" ودور الوسطاء

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادره، أن الإيرانيين أبلغوا الوسطاء (باكستان، مصر، وتركيا) بأنهم تعرضوا للخداع مرتين من قبل الرئيس ترامب.

وتنظر طهران إلى التعزيزات العسكرية الأميركية الأخيرة بريبة، معتبرة أن دعوات السلام قد لا تكون سوى "خدعة" جديدة لتحقيق مكاسب ميدانية.