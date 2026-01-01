غارات على طهران وصواريخ تستهدف إسرائيل وسط طرح أميركي لإنهاء الحرب

القدس المحتلة / سما /

في اليوم الـ26 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، شنت إسرائيل، الأربعاء، غارات جوية على العاصمة طهران، مستهدفة ما وصفه الجيش الإسرائيلي بالبنية التحتية في أنحاء المدينة. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجمات طالت منطقة سكنية، حيث باشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث بين الأنقاض.

بالتزامن، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صافرات الإنذار مرات عدة في مناطق متفرقة داخل إسرائيل، عقب رصد هجمات صاروخية أطلقت من إيران، وشملت مناطق في الجليل الأعلى والساحل وتل أبيب الكبرى، إضافة إلى إيلات والقدس ووسط البلاد، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض عدد من هذه الهجمات.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الحرس الثوري إطلاق موجة جديدة من الصواريخ استهدفت مواقع داخل إسرائيل، من بينها تل أبيب وكريات شمونة، إلى جانب قواعد أميركية في الكويت والأردن والبحرين، ما يشير إلى اتساع رقعة المواجهة إقليميا.

على صعيد آخر، أعلنت كل من الكويت والسعودية تصديهما لهجمات بطائرات مسيّرة، دون تحديد مصدرها. وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت بأن طائرة مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق دون تسجيل خسائر بشرية.

سياسيا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها لإنهاء الحرب عبر التفاوض، مشيرا إلى إجراء محادثات مع "الأشخاص المناسبين" في إيران، وأن طهران تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن أرسلت خطة من 15 نقطة إلى إيران لإنهاء الحرب، غير أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف نفى هذه التقارير، واصفاً إياها بأنها "أخبار كاذبة".