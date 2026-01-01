حملة مداهمات واسعة واعتقالات طالت العشرات بالضفة

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، وأسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم أسرى محررون وفتاة، إلى جانب اقتحام منازل والعبث بمحتوياتها واحتجاز سكانها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة اقتحامات شبه يومية تنفذها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط استمرار التوتر الميداني.

وفي نابلس، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة، وداهمت منازل وعبثت بمحتوياتها، كما اقتحمت مخيم عسكر وبلدة دير الحطب.

وأسفرت الاقتحامات عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم خليل لطفي مرشود، وفارس شرايعة، والأستاذ لطفي مرشود، بعد مداهمة منازلهم. كما جرى اعتقال الشاب إبراهيم زياد عبد الجواد من قرية تل، إضافة إلى الشابين وليد حكمت وأحمد أكرم من قرية بورين، عقب مداهمة منازلهم.

وفي بلدات أخرى بمحافظة نابلس، اعتقل الشابان محمد عدنان أبو حمزة وحامد أحمد صالح من بلدة عصيرة القبلية، بينما اعتقل الشاب كريم أيمن لافي أبو حسين من بلدة صرة، بالتزامن مع اقتحام بلدة بيت إيبا غرب المدينة.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة، واعتقلت عدداً من المواطنين، بينهم الأستاذ نسيم الترتوري، والشاب قسام الحموز، والشاب قسام عبد المعطي.

كما اعتقلت الفتاة شهد محمد غازي بعد اقتحام منزلها في منطقة صافا ببلدة بيت أمر شمال الخليل، إلى جانب اعتقال عبد الكريم حسين القواسمة وعمرو إبراهيم عوض حمو من البلدة نفسها.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح نخلة خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال المدينة، فيما شهدت محافظة طولكرم اعتقال ثلاثة شبان من بلدة كفر اللبد شرق المحافظة، وهم معاذ الأسود ومؤمن ثلثين أبو عاصم وقصي عبد الجبار صبحة.

أما في محافظة طوباس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان خلال اقتحام قرية تياسير شرق المحافظة، وهم محمود محمد طالب وماجد محمد طالب ونور طالب طالب وبلال عبد دبك، إضافة إلى اعتقال علي حسين بشارات من بلدة طمون، ووسام الشريم عقب اقتحام منزله في حارة الصوافطة.