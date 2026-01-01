شهيدان من عناصر الشرطة في قصف اسرائيلي بمخيم النصيرات وسط القطاع

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٦٧ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة عدد آخر في مختلف مناطق القطاع .

وقصف طيران الاستطلاع الاسرائيلي مجموعة راجلة من عناصر الشرطة بمحيط مقبرة السوارحة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع ما اسفر عن استشهاد اثنين منهم واصابة ثالث بجراح خطيرة.

والشهيدان هما: أحمد محمد درويش ونادر النباهين وقد نقلا الى مشفى العودة بالنصيرات.

شهيد وثلاث اصابات بإطلاق نار متفرق بمنطقة المواصي جنوب القطاع.

وفي وقت سابق من نهار الثلاثاء استشهد الطفل خالد سيف الدين سليمان عرادة (١٣ عام )، إثر إصابته بطلق ناري من قوات الاحتلال بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار بشكل مكثف بإتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح ما اسفر عن اصابة ثلاثة مواطنين بينهم فتاة في السابعة عشر من العمر.

كما اصيب ثلاثة مواطنين بعيارات نارية على أطراف مخيم جباليا شمال القطاع ورابع بمخيم البريج وسطه.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية قذائفها صباح اليوم شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق غرب المدينة.

واطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.