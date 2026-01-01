  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيدان من عناصر الشرطة في قصف اسرائيلي بمخيم النصيرات وسط القطاع

الأربعاء 25 مارس 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان من عناصر الشرطة في قصف اسرائيلي بمخيم النصيرات وسط القطاع



غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٦٧ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة عدد آخر في مختلف مناطق القطاع .

وقصف طيران الاستطلاع الاسرائيلي مجموعة راجلة من عناصر الشرطة بمحيط مقبرة السوارحة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع ما اسفر عن استشهاد اثنين منهم واصابة ثالث بجراح خطيرة.

والشهيدان هما: أحمد محمد درويش ونادر النباهين وقد نقلا الى مشفى العودة بالنصيرات.

شهيد وثلاث اصابات بإطلاق نار متفرق بمنطقة المواصي جنوب القطاع.

وفي وقت سابق من نهار الثلاثاء استشهد الطفل خالد سيف الدين سليمان عرادة (١٣ عام )، إثر إصابته بطلق ناري من قوات الاحتلال بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار بشكل مكثف بإتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح ما اسفر عن اصابة ثلاثة مواطنين بينهم فتاة في السابعة عشر من العمر.

كما اصيب ثلاثة مواطنين بعيارات نارية على أطراف مخيم جباليا شمال القطاع ورابع بمخيم البريج وسطه.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية قذائفها صباح اليوم شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق غرب المدينة.

واطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بالدخول المباشر على خط جبهة لبنان وغزة

نيويورك تايمز : “البنتاغون” يدرس إنزال جوي على إيران والسعودية والإمارات تتجهان نحو الانضمام إلى الحرب

واشنطن.. " 15 نقطة"..القناة 12 العبرية : وثيقة ترامب السرية لإنهاء الحرب مع إيران تُثير ذعرًا أمنيًا في إسرائيل

ردا على الكويتي الهاشم..وزارة الإعلام المصرية: ما كتبه يمثل انحطاط لا يمكن الصمت عليه

قدموا لنا هدية ثمينة جدا.. ترامب: هناك تغيير في إيران ونتحدث مع الأشخاص المناسبين لإيرام اتفاق

إيران تستهدف مجمع تصنيع أسلحة في حيفا وطائرات التزوّد بالوقود في محيط مطار بن غوريون

إصابات وأضرار كبيرة إثر 7 هجمات صاروخية إيرانية على إسرائيل وقصف عنيف يستهدف منشآت الطاقة في أصفهان

الأخبار الرئيسية

واشنطن.. " 15 نقطة"..القناة 12 العبرية : وثيقة ترامب السرية لإنهاء الحرب مع إيران تُثير ذعرًا أمنيًا في إسرائيل

قدموا لنا هدية ثمينة جدا.. ترامب: هناك تغيير في إيران ونتحدث مع الأشخاص المناسبين لإيرام اتفاق

IMG_4140

إيران تستهدف مجمع تصنيع أسلحة في حيفا وطائرات التزوّد بالوقود في محيط مطار بن غوريون

IMG_4137

نيويورك تايمز : “البنتاغون” يدرس إنزال جوي على إيران والسعودية والإمارات تتجهان نحو الانضمام إلى الحرب

IMG_4138

إصابات وأضرار كبيرة إثر 7 هجمات صاروخية إيرانية على إسرائيل وقصف عنيف يستهدف منشآت الطاقة في أصفهان