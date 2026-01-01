كيف نفكر بالحرب؟، المعنى، واليوم التالي: أسئلة في العنف والسلام والهيمنة ..جمال خالد الفاضي

قد يبدو هذا النوع من الكتابة، بما يحمله من أسئلة مركبة ومفاهيم تحليلية، أقرب إلى خطاب نخبوي لا يخاطب القارئ العادي مباشرة. غير أن هذا الاختيار ليس تعبيرًا عن رغبة في الانفصال عن الواقع كما قد يظن البعض، بقدر ما هو محاولة للاقتراب منه بطريقة مختلفة. فبعض القضايا، وعلى رأسها الحروب وتحولاتها، لا يمكن الإحاطة بها عبر اللغة المباشرة أو السرد الإخباري، لأنها تتجاوز الحدث إلى البنى العميقة التي تنتجه وتعيد إنتاجه.

ومن هنا تأتي الحاجة إلى لغة تحليلية تشتغل على المفاهيم بقدر ما تشتغل على الوقائع، وإلى عناوين قد تبدو مكثفة أو تجريدية، لكنها تعكس طبيعة الأسئلة المطروحة أكثر مما تسعى إلى جذب الانتباه السريع. فالمقال لا يهدف فقط إلى تقديم إجابات جاهزة، بل إلى إثارة أسئلة قد تبدو مقلقة، لأنها تحاول تفكيك ما يبدو بديهيًا أو مسلمًا به.

إن الكتابة بهذه الطريقة تنطلق من قناعة مفادها أن فهم الواقع، خاصة في لحظات العنف والحروب الكبرى، يتطلب قدرًا من المسافة النقدية، ومن الانخراط في التفكير العميق الذي لا يكتفي بوصف ما يحدث، بل يسعى إلى تفسيره وربطه بسياقاته الأوسع. ولذلك فإن ما قد يُقرأ بوصفه أفكار نخبوية في الطرح، هو في جوهره محاولة لتقديم قراءة أكثر تركيبًا، تنصف تعقيد الواقع بدل اختزاله.

بهذا المعنى، لا تكون العناوين المكثفة أو المفاهيمية ترفًا لغويًا، بل مدخلًا ضروريًا لفتح أفق التفكير، ودعوة للقارئ إلى تجاوز القراءة السريعة نحو تأمل أعمق في الأسئلة التي تطرحها الحرب، وفي ما تكشفه من حدود للعدالة، ومنطق للقوة، وإمكانات للسلام.

ليست الحروب مجرد وقائع عسكرية تُروى بتسلسل زمني، ولا هي فقط صراع على الأرض أو الموارد، بل هي لحظات كثيفة من التاريخ تُطرح فيها أسئلة كبرى تتجاوز الحدث ذاته إلى ما وراءه: لماذا تحدث الحرب؟ من المستفيد منها؟ وإلى ماذا يمكن أن تؤول؟ هذه الأسئلة، رغم تكرارها في كل سياق صراعي، تكتسب في بعض اللحظات طابعًا أكثر إلحاحًا، حين يصبح العنف واسع النطاق، وتغدو كلفته الإنسانية والاجتماعية غير قابلة للاحتواء ضمن التفسيرات التقليدية. إن البحث في أسباب الحروب لا يقود إلى إجابة واحدة بقدر ما يكشف عن تداخل معقد بين المصالح السياسية، والاعتبارات الأمنية، والبنى الاقتصادية، والرموز الأيديولوجية. فالحروب، كما تشير أدبيات العلاقات الدولية، ليست نتاج قرار معزول، بل نتيجة بنى ممتدة من التنافس على القوة والنفوذ. وفي هذا السياق، يطرح سؤال من المستفيد؟ نفسه بوصفه سؤالًا مركزيًا، لا للإجابة المباشرة فحسب، بل لفهم شبكة المصالح التي تجعل استمرار الصراع ممكنًا أو حتى مرغوبًا لدى بعض الفاعلين.

وفي هذا السياق، يمكن إسقاط هذه الأسئلة على نماذج معاصرة، حيث تبدو الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تعبيرًا عن تداخل حسابات الردع والهيمنة الإقليمية والدولية، بما يعكس تعقيد شبكة المصالح التي تحكم استمرار الصراع. وفي المقابل، تكشف الحالة الفلسطينية عن نموذج أكثر حدة لاختلال ميزان القوة، حيث يغيب تحقيق فعلي لمبادئ العدالة، ويستمر الصراع في ظل غياب تسوية تعالج جذوره السياسية والحقوقية.

غير أن اختزال الحروب في منطق المنفعة وحده يبقى قاصرًا. فثمة حروب تستمر رغم كلفتها الباهظة على جميع الأطراف، وهو ما يدفع إلى التفكير في دور البنى الرمزية والهوياتية في تغذية الصراع. إذ قد تتحول الحرب، في بعض السياقات، إلى إطار لإعادة إنتاج الهوية أو تثبيت سرديات تاريخية، بحيث يصبح إنهاؤها أكثر تعقيدًا من مجرد اتفاق سياسي.

وفي هذا السياق، يبرز سؤال مآلات الحرب: إلى أين يمكن أن تقود؟ فالتاريخ الحديث يُظهر أن كثيرًا من الحروب لا تنتهي بانتصارات حاسمة، بل بتسويات هشة، أو بإعادة إنتاج شروط الصراع في أشكال جديدة. ومن هنا يصبح "اليوم التالي" للحرب سؤالًا مفتوحًا على احتمالات متعددة، تتراوح بين إعادة البناء والاستقرار النسبي، وبين استمرار التوتر بأشكال أقل حدة لكنها أكثر امتدادًا. أما السؤال الأكثر تعقيدًا، فيتعلق بإمكانية بناء سلام حقيقي بعد هذا القدر من العنف. فالسلام، في الأدبيات السوسيولوجية والسياسية، ليس مجرد غياب الحرب، بل هو بناء إيجابي يتطلب إعادة تشكيل العلاقات بين الأطراف، وإعادة تعريف مفاهيم العدالة والحقوق والاعتراف. وهنا يطرح سؤال جوهري: هل يمكن للسلام أن يُفرض عنوة؟

تشير تجارب عديدة إلى أن السلام المفروض بالقوة قد ينجح في وقف العنف مؤقتًا، لكنه غالبًا ما يفشل في معالجة جذور الصراع. فالعنف الذي لا يُعالج، بل يُكبت، يميل إلى العودة في أشكال جديدة. ولذلك فإن السلام المستدام يتطلب أكثر من ترتيبات أمنية؛ يتطلب معالجة عميقة لمسببات الصراع، وفي مقدمتها قضايا العدالة والكرامة والاعتراف المتبادل.

ومن هنا يبرز تحدٍ آخر لا يقل أهمية: كيف يمكن تجاوز الكراهية التي تولدها الحروب؟ فالعنف لا يدمر البنى المادية فقط، بل يخلّف أيضًا ذاكرة جماعية مثقلة بالخسارة والظلم، وهي ذاكرة قد تعيق أي محاولة لبناء علاقات سلمية مستقبلًا. إن تجاوز هذه الحالة لا يتحقق بالدعوة الأخلاقية وحدها، بل يحتاج إلى مسارات طويلة من العدالة الانتقالية، وإعادة بناء الثقة، وإنتاج سرديات جديدة تتجاوز منطق العداء المطلق.

وفي سياق أوسع، تطرح الحروب أسئلة حول طبيعة النظام الدولي نفسه. هل يشكل العنف أداة ضمن أدوات الحفاظ على الهيمنة في النظام العالمي؟ وهل يمكن لتدمير الدول وإضعاف المجتمعات أن يكون جزءًا من إعادة تشكيل موازين القوة على المستوى الدولي؟ هذه الأسئلة، رغم حساسيتها، تجد صدى في كثير من الأدبيات النقدية التي ترى في الحروب امتدادًا لصراعات القوة بأدوات مختلفة.

وفي الحالات التي يتعمق فيها اختلال ميزان القوة أو تغيب فيها العدالة، كما في الحالة الفلسطينية، يصبح الحديث عن سلام مستدام أكثر تعقيدًا، إذ لا يمكن لأي تسوية أن تستقر ما لم تعالج جذور الظلم. كما أن قراءة بعض الصراعات الإقليمية، مثل الحرب على إيران، تكشف أن منطق القوة والردع لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الصراع، بل قد يعيد إنتاجه في صور مختلفة.

إن تعدد هذه الأسئلة لا يعكس غموض المشهد فحسب، بل يكشف أيضًا عن تعقيد اللحظة التاريخية التي نعيشها. فمحاولة وضع النقاط على الحروف ليست سعيًا لإجابات نهائية بقدر ما هي محاولة لفهم ما يدور، ولتحديد الاتجاهات الممكنة لليوم التالي.

من هنا، يسعى هذا المقال إلى تقديم قراءة تحليلية تتجاوز السرد اليومي للأحداث، نحو تفكيك الأسئلة الكبرى التي تطرحها الحرب: أسئلة المعنى، والمصلحة، والمستقبل، وإمكانية السلام. وهي أسئلة لا تخص طرفًا بعينه، بل تتعلق بمصير مجتمعات كاملة، وبالشكل الذي سيتخذه العالم في السنوات القادمة. وفي هذا الإطار، يمكن النظر إلى غزة اليوم، حيث يقف المجتمع أمام اختبار قاسٍ في ظل الحرب المستمرة، وما تتركه من تحولات أخلاقية واجتماعية واقتصادية، مع بروز قيم سلبية وفئات كانت مهمشة لكنها تكتسب نفوذًا بسبب اقتصاد الندرة وموارد الحرب. كما تكشف التجربة الإيرانية عن صراعات الردع والهيمنة، بينما الحالة الفلسطينية تعكس غياب العدالة كأساس لأي تسوية. هذه الأمثلة توضح أن الحروب لا تعيد إنتاج الخراب فحسب، بل تعيد تشكيل بنى المجتمع والسلطة والنفوذ، وتطرح أسئلة مفتوحة حول إمكانيات السلام المستدام.

غير أن أهمية هذه الأسئلة لا تكمن في البحث عن إجابات جاهزة بقدر ما تكمن في قدرتها على كشف حدود النظام الدولي القائم، وعلى إظهار التوتر العميق بين منطق القوة وإمكانات العدالة. ففي عالم تتكرر فيه الحروب دون حسم حقيقي، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يمكن بناء سلام مستدام دون إعادة تعريف أسس العدالة نفسها، أم أن الصراع سيستمر في إعادة إنتاج ذاته بأشكال مختلفة؟

* كاتب وباحث يسعى إلى تقديم قراءات تتجاوز ظاهر الحدث نحو فهم وتفكيك بنيته العميقة