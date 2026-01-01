ايران : لا يوجد أي اتصال مباشر مع أمريكا ولا عبر وسطاء

طهران / وكالات /

نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع تفنيد ادعاءات ترامب حول اجراء مفاوضات مع ايران. وقال المصدر الإيراني، أنه لا يوجد اجراء مفاوضات مع ايران لانهاء الحرب، كما إدعى ترامب.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل أي ضربات عسكرية كانت محتملة ضد منشآت الطاقة الإيرانية، في خطوة ربطها بمسار محادثات جارية بين الجانبين.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "يسعدني أن أُعلن أن الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران قد أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل للنزاع بيننا في الشرق الأوسط".