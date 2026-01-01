واشنطن بوست: مسؤولون قطريون وعمانيون يناقشون وقف إطلاق النار مع إيران

نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤول عربي رفيع لم تكشف هويته وعن دبلوماسيين أوروبيين، أن مسؤولين قطريين وعمانيين بدأوا هذا الأسبوع بالاتصال مع إيران لوقف الحرب.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات تتركز على موضوع وقف محتمل لإطلاق النار في صراع الجمهورية الإسلامية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت الصحيفة: "بدأ مسؤولون قطريون وعمانيون هذا الأسبوع بالاتصال بإيران بشأن وقف محتمل لإطلاق النار بعد أن خلصوا إلى أن القوة العسكرية الضخمة للولايات المتحدة وإسرائيل لن تكون قادرة على الإطاحة بالحكومة الإيرانية في أي وقت قريب".

وبحسب الصحيفة، ردت إيران "بأنها لن تتعاون إلا إذا أوقفت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجمات أولا".

يوم السبت، أفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مصادر، أن مسؤولين أمريكيين بدأوا مناقشة موضوع بدء مفاوضات سلام محتملة مع إيران.

وذكر الموقع أنه بعد اتصالات مع إيران، قامت مصر وقطر بإبلاغ الولايات المتحدة وإسرائيل بأن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتفاوض، لكنها تطالب بضمانات بعدم استئناف الأعمال القتالية في المستقبل، وتطالب بتعويضات.