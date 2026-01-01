واشنطن بوست: مسؤولون قطريون وعمانيون يناقشون وقف إطلاق النار مع إيران

الإثنين 23 مارس 2026 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤول عربي رفيع لم تكشف هويته وعن دبلوماسيين أوروبيين، أن مسؤولين قطريين وعمانيين بدأوا هذا الأسبوع بالاتصال مع إيران لوقف الحرب.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات تتركز على موضوع  وقف محتمل لإطلاق النار في صراع الجمهورية الإسلامية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت الصحيفة: "بدأ مسؤولون قطريون وعمانيون هذا الأسبوع بالاتصال بإيران بشأن وقف محتمل لإطلاق النار بعد أن خلصوا إلى أن القوة العسكرية الضخمة للولايات المتحدة وإسرائيل لن تكون قادرة على الإطاحة بالحكومة الإيرانية في أي وقت قريب".

وبحسب الصحيفة، ردت إيران "بأنها لن تتعاون إلا إذا أوقفت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجمات أولا".

يوم السبت، أفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مصادر، أن مسؤولين أمريكيين بدأوا مناقشة موضوع بدء مفاوضات سلام محتملة مع إيران.

وذكر الموقع أنه بعد اتصالات مع إيران، قامت مصر وقطر بإبلاغ الولايات المتحدة وإسرائيل بأن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتفاوض، لكنها تطالب بضمانات بعدم استئناف الأعمال القتالية في المستقبل، وتطالب بتعويضات.

الأكثر قراءة اليوم

ايران : سيُظلم الشرق الأوسط بأكمله خلال 48 ساعة إذا هاجمت واشنطن مصادر الطاقة في البلاد ..

أربع قوى إقليمية كبرى بينها مصر تبحث تحالفا أمنيا جديدا لمواجهة التحديات الاقليمية يثير مخاوف تل أبيب..

إيران تعلن تحويل عقيدة قواتها المسلحة من الدفاع إلى الهجوم وتقوم بإنتاج أسلحة متطورة ستقلب حسابات العدو حال استخدامها

ترامب: مع انهيار إيران أصبح الحزب الديمقراطي العدو الأكبر لأمريكا

ترامب لقناة إسرائيلية: ستكتشفون قريباً ما سيحدث لمحطات الطاقة في إيران والأيام المقبلة سنرى تداعيات كبيرة قد تصل إلى “دمار شامل”

قاليباف يهدد: البنى التحتية في المنطقة ستُدمّر حال تعرّض بنية إيران للهجوم وأسعار النفط ستُرتفع لفترة طويلة للغاية

الاحتلال يفرج عن ١٩ اسير من قطاع غزة

إيران تهدد بزرع ألغام في كل شواطئ دول الخليج ووقف الملاحة في حال وقوع هجوم على ساحلها

بالأسماء ..الحرس الثوري يهدد باستهداف مراكز الطاقة في دول عربية خليجية

القدس المحتلة: سفارة واشنطن بدأت ترحيل مواطنين امريكيين من اسرائيل بحافلات إلى مطار عمان بالأردن

الموساد” لم يقدم معلومات صحيحة.. إعلام: خطة إسرائيل إلاسقاط النظام الإيراني كانت وهمًا وتفاؤل إدارة ترامب كان خاطئا

الحرس الثوري الايراني يهدد بقصف شبكة الكهرباء الإسرائيلية وأهداف اقليمية بالمنطقة