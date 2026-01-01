إيران تحتج رسميا لدى الأمم المتحدة على الأردن " تسهيل أعمال عدوانية من ارضيها"

الإثنين 23 مارس 2026 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك/وكالات/

وجهت إيران احتجاجا شديد اللهجة إلى الأمم المتحدة ضد الأردن، متهمة إياه "بتسهيل أعمال عدوانية ضد أراضيها".

وجاء الاحتجاج في رسالة بعث بها سفير إيران ومندوبها الدائم لدى المنظمة الدولية أمير سعيد إيرواني إلى كل من الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن يوم الأحد.

وحملت الرسالة مطلبين رئيسيين من عمان: الأول وقف أي دعم أو تسهيل لما وصفته بـ"الأعمال العدوانية"، والثاني منع استمرار استخدام أراضيها وأجوائها ومنشآتها في أنشطة تستهدف الجمهورية الإسلامية.

وشدد إيرواني على أن بلاده "تحتفظ بحقها في محاسبة الأردن بموجب القانون الدولي على أفعاله التي اعتبرها مخالفة للقانون"، محذرا من أن استمرار الجهود لتشويه الحقائق والتهرب من المسؤولية قد يؤدي إلى تصعيد خطير يهدد السلم والأمن الدوليين.

ودعا السفير الإيراني مجلس الأمن إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك ما أسماه اللجوء غير القانوني لاستخدام القوة والتواطؤ مع حكومات مكنت من حدوث هذه الإجراءات ضد إيران، وذلك في إطار الامتثال الكامل لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد إيرواني "مسؤولية الأردن المباشرة عن الأضرار البشرية والمادية والبنية التحتية الواسعة التي لحقت بإيران نتيجة تلك الأعمال"، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تجري تقييما شاملا وتوثيقا لكافة الأضرار التي تشمل سقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنى حيوية.

واختتم المندوب الإيراني رسالته بالتأكيد على حق بلاده في متابعة جميع السبل القانونية والقضائية المتاحة دوليا لضمان المساءلة الكاملة وتعويض الأضرار.

