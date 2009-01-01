قصف مدفعي اسرائيلي جنوب القطاع والطيران المروحي يطلق نيرانه شرق غزة

غزة/سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٦٤ ثالث أيام عيد الفطر في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى اصابة عدد من المواطنين في مختلف مناطق القطاع .

وأصيب طفل برصاص الاحتلال في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال مدينة رفح وشرق خان يونس عدة مرات.

وسقطت عدة قذائف قرب دوار موزة وسط خان يونس.

كما شاركت زوارق الاحتلال بإطلاق النار على ساحل جنوب القطاع.

وصباح اليوم أطلق الطيران المروحي النار شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

واصيبت سيدة من عائلة الوادية إثر طلقات نارية تطلقها رافعات الموت تجاه النازحين بمدرسة عبد الفتاح حمودة بحي التفاح شرق مدينة غزة

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٦٨٢ اضافة إلى

١٨١٩مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٥٦ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ : ٧٢٢٥٣شهيد و ١٧١٨٩١٢مصاب.