المستوطنون يواصلون جرائمهم: إحراق منازل ومركبات شمال الضفة الغربية

رام الله/سما/

ارتكب المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال الليلة جرائم جديدة في قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، شهدت بلدتا سيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين مساء اليوم اعتداء جديدا نفذه المستوطنون أسفر عن إحراق منزل وعدد من المركبات في تصعيد خطير يستهدف المدنيين وممتلكاتهم.

كما هاجم المستوطنين منازل المواطنين في بلدة قريوت جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت أطراف البلدتين وأضرمت النيران في ممتلكات المواطنين ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة عليها جزئيا.

وأكد شهود عيان أن الهجوم جرى تحت حماية قوات الاحتلال التي أمنت للمستوطنين الحماية خلال تنفيذ اعتدائهم ما زاد من حالة الغضب والخوف بين المواطنين.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق تصاعد هجمات المستوطنين في مناطق شمال الضفة الغربية منذ ساعات مساء امس السبت.