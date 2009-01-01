المستوطنون يواصلون جرائمهم: إحراق منازل ومركبات شمال الضفة الغربية

الأحد 22 مارس 2026 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

ارتكب المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال الليلة جرائم جديدة في قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، شهدت بلدتا سيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين مساء اليوم اعتداء جديدا نفذه المستوطنون أسفر عن إحراق منزل وعدد من المركبات في تصعيد خطير يستهدف المدنيين وممتلكاتهم.

كما هاجم المستوطنين منازل المواطنين في بلدة قريوت جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت أطراف البلدتين وأضرمت النيران في ممتلكات المواطنين ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة عليها جزئيا.

وأكد شهود عيان أن الهجوم جرى تحت حماية قوات الاحتلال التي أمنت للمستوطنين الحماية خلال تنفيذ اعتدائهم ما زاد من حالة الغضب والخوف بين المواطنين.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق تصاعد هجمات المستوطنين في مناطق شمال الضفة الغربية منذ ساعات مساء امس السبت.

2d594cfb-3cb8-4e6c-8ac5-46386109b657
adf48398-fa3d-4865-b670-3ce84529a255
35a206ff-d0a6-479a-b30e-32b7f5652892
2eef267d-6e93-4e08-94b8-789e483c5173
cd8c1a36-b1ba-459e-95ff-bcfe085ba93e
2eef267d-6e93-4e08-94b8-789e483c5173
eb37a0b6-cf6e-413b-81a4-17cf6f8e4453

ترامب يتخذ قرارًا مفاجئا بشأن العملية العسكرية ضد إيران ..

إسرائيل وافقت على المقترح ..صحيفة عبرية : ميلادنوف سلم حماس خطة تدريجية لنزع سلاحها في غزة خلال 6 اشهر ..

"الغارديان" تضع 3 سيناريوهات لنهاية الحرب الامريكيه الاسرائيلية على ايران وسط غضب ترامب اليائس وتخبط الحلفاء

أسعار البنزين تضرب أمريكا ..

البابا يواجه الرئيس الأمريكي ..

عشرات القتلى والمصابين في قصف إيراني لمدينة عراد في صحراء النقب

صواريخ عنقودية إيرانية تضرب ديمونا: انهيار مبانٍ ووقوع إصابات عديدة في المدينة ومحيطها ..

IMG_4109

هجمات متواصلة من ايران وحزب الله ..مقتل إسرائيلي جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع بالجليل الأعلى

دونالد ترامب: إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز خلال 48 ساعة سنستهدف محطاتها للطاقة

36b56c24-88f3-4e46-9369-7cfc2eb8faf3

b39b645c-778a-4644-847b-1ea603688125

