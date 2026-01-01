اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبحث مع شركاء دوليين دعم القطاعات الحيوية وتعزيز الاستجابة الإنسانية

غزة / سما /

عقدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، برئاسة علي عبد الحميد شعث، سلسلة لقاءات مكثفة خلال اليومين الماضيين مع عدد من الشركاء الدوليين، في إطار حشد الدعم الدولي وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.

وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وبمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء، سبل تطوير برامج التعاون وآليات دعم السكان في القطاع، في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة.

كما ناقشت اللجنة، خلال اجتماع منفصل مع رئيس البنك الدولي وعدد من معاونيه في الإقليم، آليات تنفيذ برامج التمويل اللازمة لدعم القطاعات الحيوية في غزة، بما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمات الأساسية.

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة، من داخل مقر مركز التنسيق الأمريكي، حيث جرى بحث أولويات العمل المشترك، خاصة خلال فترة عيد الفطر وما بعدها، لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والخدمية.

وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة استمرار جهودها في التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يخدم مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني، ويدعم مساعي الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية في القطاع.