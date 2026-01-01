اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبحث مع شركاء دوليين دعم القطاعات الحيوية وتعزيز الاستجابة الإنسانية

الخميس 19 مارس 2026 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

عقدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، برئاسة علي عبد الحميد شعث، سلسلة لقاءات مكثفة خلال اليومين الماضيين مع عدد من الشركاء الدوليين، في إطار حشد الدعم الدولي وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.

وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وبمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء، سبل تطوير برامج التعاون وآليات دعم السكان في القطاع، في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة.

كما ناقشت اللجنة، خلال اجتماع منفصل مع رئيس البنك الدولي وعدد من معاونيه في الإقليم، آليات تنفيذ برامج التمويل اللازمة لدعم القطاعات الحيوية في غزة، بما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمات الأساسية.

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة، من داخل مقر مركز التنسيق الأمريكي، حيث جرى بحث أولويات العمل المشترك، خاصة خلال فترة عيد الفطر وما بعدها، لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والخدمية.

وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة استمرار جهودها في التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يخدم مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني، ويدعم مساعي الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

الجمعية الفلكية الفلسطينية تحدد موعد عيد الفطر

غضب الماني من ترامب وإسرائيل ..“قتل المرشد” خطأ فادح جدا و”نصحناكم قبل 10 أيام أن لا تفعلوا”

اغتيال قياديين من حماس في غارات إسرائيلية استهدفت مواصي خانيونس

ليلة الرعب في إسرائيل.. صواريخ إيران العنقوديّة تهُزّ المركز وحزب الله يدُكّ الشمال

نيويورك تايمز : ترامب يفكر في عملية لم يجرؤ أحد على القيام بها من قبل

على نسق تدريبات دايتون لقوى الأمن الفلسطينيّة ..الأمن القوميّ: دعم الجيش اللبنانيّ وطرد حزب الله..

بمصادقة شخصية من ترامب ..الجيش الإسرائيلي يهاجم منشأة الغاز الإيرانية الاكبر في بوشهر

الأخبار الرئيسية

سفير اميركا السابق في اسرائيل يكذب ترامب : اعطى الضوء الاخضر لقصف حقل الغاز الايراني ..

قتيل جرّاء صواريخ من إيران وإسرائيل تهاجم مواقع البحرية الإيرانية ببحر قزوين

ترامب راض عن تدمير طهران حقول الغاز والنفط بالخليج ..وول ستريت جورنال : واشنطن سمحت لاسرائيل لتدمير مصادر الطاقة الإيرانية لتركيع منافسيها ..

إيران: بدأنا مرحلة جديدة باستهداف منشآت الطاقة في الخليج ..

IMG_4053

الرقابة تفرض تعتيما كاملا ..“حزب الله”: استهدفنا 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة وحققنا إصابات مباشرة ومقاتلونا يستهدفون المنطقة