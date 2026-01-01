انخفاض ملموس على درجات الحرارة والأمطار تتساقط حتى الأحد

الخميس 19 مارس 2026 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

ويكون الجو، يوم غد الجمعة، غائما بوجه عام، وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60كم/ساعة، والبحر مائجا.

والسبت، يكون الجو غائما بوجه عام، وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

والأحد المقبل، يكون الجو غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

الأكثر قراءة اليوم

الجمعية الفلكية الفلسطينية تحدد موعد عيد الفطر

غضب الماني من ترامب وإسرائيل ..“قتل المرشد” خطأ فادح جدا و”نصحناكم قبل 10 أيام أن لا تفعلوا”

اغتيال قياديين من حماس في غارات إسرائيلية استهدفت مواصي خانيونس

ليلة الرعب في إسرائيل.. صواريخ إيران العنقوديّة تهُزّ المركز وحزب الله يدُكّ الشمال

نيويورك تايمز : ترامب يفكر في عملية لم يجرؤ أحد على القيام بها من قبل

على نسق تدريبات دايتون لقوى الأمن الفلسطينيّة ..الأمن القوميّ: دعم الجيش اللبنانيّ وطرد حزب الله..

بمصادقة شخصية من ترامب ..الجيش الإسرائيلي يهاجم منشأة الغاز الإيرانية الاكبر في بوشهر

الأخبار الرئيسية

سفير اميركا السابق في اسرائيل يكذب ترامب : اعطى الضوء الاخضر لقصف حقل الغاز الايراني ..

قتيل جرّاء صواريخ من إيران وإسرائيل تهاجم مواقع البحرية الإيرانية ببحر قزوين

ترامب راض عن تدمير طهران حقول الغاز والنفط بالخليج ..وول ستريت جورنال : واشنطن سمحت لاسرائيل لتدمير مصادر الطاقة الإيرانية لتركيع منافسيها ..

إيران: بدأنا مرحلة جديدة باستهداف منشآت الطاقة في الخليج ..

الرقابة تفرض تعتيما كاملا ..“حزب الله”: استهدفنا 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة وحققنا إصابات مباشرة ومقاتلونا يستهدفون المنطقة