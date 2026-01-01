انخفاض ملموس على درجات الحرارة والأمطار تتساقط حتى الأحد

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

ويكون الجو، يوم غد الجمعة، غائما بوجه عام، وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60كم/ساعة، والبحر مائجا.

والسبت، يكون الجو غائما بوجه عام، وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

والأحد المقبل، يكون الجو غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.