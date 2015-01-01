أسعار النفط تقفز فوق 112 دولارا للبرميل

القدس المحتلة / سما /

ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 5%، الخميس، وسط مخاوف جديدة تتعلق بإمدادات النفط من الشرق الأوسط، بعد أن هددت إيران بضرب منشآت نفطية وغازية خليجية ردا على الهجوم الذي استهدف أحد حقولها الرئيسية للغاز.

وقفز سعر برنت بنسبة 5,1% إلى 112,84 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2,5% إلى 98,69 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ​بخصم يصل إلى 12.05 دولار للبرميل مقارنة بخام برنت خلال جلسة، ⁠وهو أكبر خصم منذ آذار/مارس 2015.

بلغ الفارق بين العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت، أمس الأربعاء، أعلى مستوى في ​11 عاما، إذ أدت الهجمات على البنية التحتية ‌النفطية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع المؤشر العالمي، في حين مهد ارتفاع الإمدادات في الولايات المتحدة الطريق لارتفاع في صادرات النفط.

وارتفعت العقود الآجلة ​للنفط الخام الأميركي ‌3.12 دولار إلى 99.44 دولار ​للبرميل، مع ​شن إيران هجمات على ⁠بنية تحتية ​للطاقة في الشرق ​الأوسط.

وأعلنت شركة قطر للطاقة عن "أضرار جسيمة"، ​بعد استهداف ​مدينة راس لفان الصناعية ‌بهجمات ⁠صاروخية إيرانية.

وقالت السعودية إنها اعترضت ودمرت أربعة صواريخ ​باليستية ​أطلقت ⁠باتجاه الرياض، ​بالإضافة إلى ​محاولة ⁠هجوم بطائرة مسيرة على ⁠أحد ​معامل الغاز ​في شرق البلاد.

إلى ذلك، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتدمير حقل بارس الجنوبي الإيراني للغاز إذا هاجمت إيران المنشآت القطرية للغاز المسال مجددا.

وأكد ترامب عبر منصته تروث سوشال أن إسرائيل قصفت حقل بارس الجنوبي، لكنه قال إن الولايات المتحدة "لم تعرف شيئا" عن هذا الهجوم الذي دفع بإيران إلى شن هجمات على منشآت مدينة رأس لفان الصناعية للغاز في قطر.