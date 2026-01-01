قتيل جرّاء صواريخ من إيران وإسرائيل تهاجم مواقع البحرية الإيرانية ببحر قزوين

هاجم الجيش الإسرائيلي سفنا للبحرية الإيرانية في بحر قزوين، الأربعاء، معلنا أنه شنّ للمرة الأولى غارات على أهداف شماليّ إيران، منذ بدء الحرب، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 206 وإصابة 1401 ممن تقلّ أعمارهم عن 18 عاما، ومقتل 18 من العاملين في القطاع الصحي، وتضرُّر 180 مركزا طبيا، منذ بدء الحرب.

وقُتل شخص جرّاء سقوط شظايا صاروخية في "موشاف" يقع شمال تل أبيب، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأنه عامل تايلاندي الجنسية.

وأفادت معطيات إسرائيلية، مساء الأربعاء، بأن أكثر من 400 صاروخ من أصل نحو 850 صاروخًا أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب، كانت مزوّدة برؤوس عنقودية متشظية.

وبحسب المعطيات، فإن هذه الصواريخ تشكّل أكثر من نصف إجمالي الصواريخ التي أُطلقت خلال الهجمات، ما يشير إلى استخدام واسع لهذا النوع من الذخائر في الضربات الأخيرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، نفذت إسرائيل وأميركا غارات مشتركة على منشآت للطاقة باستهدافها بنى تحتية للغاز في حقل جنوبي إيران، وتحدث إعلام إيراني عن هجوم إسرائيلي – أميركي على منشآت بتروكيماويات في حقل بارس الجنوبي، فيما أشارت تقارير إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن الضربات التي استهدفت منشآت الغاز في إيران، نُفذت ضمن تنسيق وثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة، في رسالة تهدف إلى إبراز القدرة على توسيع نطاق الاستهداف، مع ضبط دقيق للأهداف وسقف العمليات، بما يجنّب تداعيات مباشرة على أسواق النفط.