الهلال الأحمر: 3 وفيات و8 إصابات جراء سقوط شظايا على صالون للسيدات في بيت عوا…

الخليل/سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، عن تعامل طواقمها مع حادث مأساوي في بلدة بيت عوا بمحافظة الخليل، إثر سقوط شظايا صاروخية بشكل مباشر على صالون للسيدات.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي أن طواقمها هرعت إلى الموقع بمشاركة ما لا يقل عن خمس سيارات إسعاف، حيث تبيّن فور الوصول وقوع عدد من الضحايا والمصابين نتيجة الاستهداف.

ووفق الحصيلة الأولية، أسفر الحادث عن 3 حالات وفاة تم إخلاؤهن إلى مستشفى دورا الحكومي، إضافة إلى 8 إصابات وُصفت بين المتوسطة والخطيرة، من بينها حالة خضعت لعملية إنعاش قلب ورئتين ميدانياً، وأخرى إصابتها حرجة جداً (بتر في اليد والكتف) جرى تحويلها إلى المستشفى الأهلي لاستكمال العلاج.

وأكدت الجمعية أن طواقمها واجهت صعوبات وعوائق كبيرة في الوصول إلى موقع الحدث، نتيجة إغلاق البوابات الحديدية المؤدية إلى منطقة بيت عوا، ما اضطر سيارات الإسعاف إلى سلوك طرق بديلة وعرة وأطول مسافة، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على سرعة الاستجابة وزمن إنقاذ المصابات.

وأشارت إلى أن الطواقم باشرت تقديم الإسعافات الأولية المكثفة في الموقع، قبل إخلاء جميع الحالات إلى المستشفيات القريبة.

وجددت الجمعية مطالبتها بضرورة تأمين ممرات إنسانية آمنة تضمن حرية حركة الطواقم الطبية، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، محذرةً من أن إغلاق الطرق يشكل عائقاً خطيراً أمام جهود الإغاثة الطارئة ويهدد حياة المصابين.