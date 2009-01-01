إيران: بدأنا مرحلة جديدة باستهداف منشآت الطاقة في الخليج ..

الخميس 19 مارس 2026 05:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ 63 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد منشآت نفطية مرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة.

وأكد البيان أن الهجمات استهدفت منشآت مرتبطة بالولايات المتحدة في الخليج، وهدد الحرس بمواصلة هذه الهجمات، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على منشآت غاز في جنوب إيران. 

وجاء في البيان: "لم تكن إيران تنوي توسيع نطاق الحرب ليشمل منشآت النفط، ولم ترغب في الإضرار باقتصادات الدول المجاورة. ومع هجوم العدو على البنية التحتية للطاقة، دخلنا مرحلة جديدة من الحرب. وقد أجبرتنا ضرورة حماية البنية التحتية الإيرانية على مهاجمة منشآت طاقة مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين".

