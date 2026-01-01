الرقابة تفرض تعتيما كاملا ..“حزب الله”: استهدفنا 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة وحققنا إصابات مباشرة ومقاتلونا يستهدفون المنطقة

الخميس 19 مارس 2026 04:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

أعلن “حزب الله” اللبناني فجر اليوم الخميس، أنه استهدف 6 دبابات ميركافا إسرائيلية في بلدة الطيبة جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال “حزب الله” في بيان له: “دفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:30 الخميس 19 مارس 2026 دبابتي ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابات مباشرة. ليرتفع بذلك عدد الدبابات المُستهدفة إلى 6 حتى لحظة صدور هذا البيان، وما زال المجاهدون يستهدفون المنطقة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعية”.
وجاء في بيانين سابقين لحزب الله حول هذا الهجوم، أنه “دفاعا عن لبنان وشعبه”:
– “استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:05 الخميس 19 مارس 2026، دبّابة ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصاروخ موجّه وحققوا إصابة مباشرة”.
– “استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:15 الخميس 19 مارس 2026 ثلاث دبّابات ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالصواريخ الموجّهة وحققوا إصابات مباشرة. ليرتفع بذلك عدد الدبابات المستهدفة إلى 4 حتى لحظة صدور هذا البيان”.
وأفادت وسائل إعلام تابعة للحزب بأنه خلال هذه المواجهات، أطلقت المروحيات الاسرائيلية رشقات رشاشة بإتجاه بلدة الطيبة، رافقه قصف مدفعي عنيف.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي شن تزامنا مع هذه الاشتباكت غارة عنيفة استهدفت بلدتي زفتا والشرقية في النبطية جنوبي لبنان.

