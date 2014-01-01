  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل: حاولنا الليلة الماضية اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني وننتظر النتيجة

الأربعاء 18 مارس 2026 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة "12" الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب حاولت الليلة الماضية استهداف وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب.

فيما ذكرت القناة 15 العبرية أنه تم "استهداف وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب في الهجوم الليلي على طهران" دون توضيح مزيد من التفاصيل".

هذ وأوعز رئيس الوزراء الإسرايلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس للجيش بتصفية أي قائد رفيع من إيران أو من حزب الله عند توفر فرصة عملياتية مناسبة، دون مصادقة المستوى السياسي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح الثلاثاء بأن إسرائيل ستواصل استهداف وقتل القيادات الإيرانية.

هذا وأعلنت وكالة "فارس" الإيرانية مساء الثلاثاء "استشهاد علی لاریجاني"، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بضربة أمريكية إسرائيلية.

وفي وق لاحق أكدت مصادر إيرانية مقتل لاريجاني مع نجله مرتضى وأحد مساعديه وعدد من مرافقيه، حيث نفذت الطائرات الحربية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل ضربة نحو الساعة الثالثة فجر أمس الثلاثاء ضمن سلسلة غارات شنتها إسرائيل على العاصمة ومناطق إيرانية أخرى.

ويعد لاريجاني أحد أبرز رجال النظام الإيراني في عهد المرشد السابق علي خامنئي، حيث اضطلع بمسؤوليات واسعة شملت ملفات حساسة من بينها المفاوضات النووية مع الغرب وإدارة علاقات طهران في المنطقة وإخماد الاضطرابات الداخلية.

ورغم التزامه الثابت حيال سيطرة خامنئي المطلقة فقد دعا إلى نهج أكثر حذرا مقارنة بشخصيات أخرى من التيار المتشدد، وكان يميل أحيانا إلى تحقيق أهداف إيران عبر الدبلوماسية وإلى التعامل مع المعارضة الداخلية بكلمات مهدئة.

يذكر أنه بعد بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير، كان لاريجاني من أوائل الشخصيات الإيرانية الكبيرة التي علقت على التطورات، حيث اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى تفكيك إيران ونهبها.

الأخبار الرئيسية

