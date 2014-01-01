كشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال لاريجاني.. من كان برفقته في منزل ابنته بمنطقة برديس؟..

القدس المحتلة / سما /

كُشفت تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وأفادت مصادر إيرانية بأن لاريجاني استشهد رفقة نجله مرتضى وأحد مساعديه وعدد من مرافقيه في غارات إسرائيلية استهدفت منزل ابنته بمنطقة برديس شمال شرق طهران فجر أمس الثلاثاء، فيما أعلنت إيران رسميا ليل الأربعاء اغتياله عن عمر ناهز 67 عاما.

وأكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، اغتيال لاريجاني بعد أيام من ظهوره في مسيرة يوم القدس بطهران، حيث كتب لاريجاني آنذاك أن قادة إيران شجعان ولا يختبئون في تحد لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي.

وينتمي لاريجاني إلى عائلة رجال دين بارزة وشغل مناصب عليا منها قيادة الحرس الثوري ورئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون ورئاسة البرلمان لـ12 عاما ورئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي.

واعتبر أحد أبرز رجال النظام في عهد المرشد السابق علي خامنئي، حيث تولى ملفات حساسة شملت المفاوضات النووية وإدارة علاقات طهران الإقليمية وإخماد الاضطرابات الداخلية.