الامن يحبط سرقة مركبة في الخليل بداخلها 3 أطفال واستعادتها

رام الله/سما/

في حادثة خطيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل، وبمساندة المواطنين، فجر اليوم، من استعادة مركبة سُرقت من أحد أحياء المدينة، وكان بداخلها ثلاثة أطفال لحظة تنفيذ عملية السرقة.

وأفادت مصادر أمنية، أن بلاغاً عاجلاً ورد من مواطنة إلى غرفة العمليات، أشارت فيه إلى تعرض مركبتها للسرقة أثناء وجود أطفالها نائمين بداخلها، ما استدعى حالة استنفار واسعة لكافة الدوريات، والشروع بعمليات بحث وتحري مكثفة وواسعة، ترافقت مع انتشار أمني في مختلف أحياء المدينة.

واضافت المصادر، وبعد متابعة دقيقة وملاحقة متواصلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على المركبة خلال وقت قياسي، حيث وُجد الأطفال بداخلها وهم بحالة صحية جيدة، دون تسجيل أي إصابات، الأمر الذي بعث الطمأنينة في نفوس عائلتهم.

وأكدت المصادر، أن التحقيقات لا تزال مستمرة لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدة على مواصلة الاجهزة الامنية جهودها في حماية المواطنين وصون أمنهم وسلامتهم.