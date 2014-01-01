  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لليوم الـ19- الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى ويصعد من إجراءاته القمعية بحق المصلين

الأربعاء 18 مارس 2026 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الـ19- الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى ويصعد من إجراءاته القمعية بحق المصلين



القدس المحتلة/سما/

 تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وتمنع المصلين من الوصول إليه، لليوم التاسع عشر على التوالي، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وصعدت سلطات الاحتلال من إجراءاتها القمعية بحق المصلين والمرابطين، حيث شددت شرطة الاحتلال من تضييقاتها، ومنعت الوصول حتى إلى ساحة المدرسة الرشيدية، بالتزامن مع استمرار صلاة المرابطين على الأعتاب لليلة التاسعة رفضا للإغلاق.

وكانت قوات الاحتلال منعت المواطنين مساء أمس الثلاثاء من أداء صلاة التراويح في عدة أحياء من مدينة القدس المحتلة، انتشرت في محيط باب العامود وباب الساهرة، ومنعت المصلين من أداء صلاة التراويح، وأجبرتهم على مغادرة المكان، في محاولة لتفريقهم ومنع أي تجمعات للصلاة.

الأخبار الرئيسية

