عائلة الشويكي: استشهاد ابننا برصاص مستوطن في "حولون" أثناء عمله سائقا لحافلة

رام الله/سما/

استشهد شاب بالرصاص في مدينة "حولون" قرب تل أبيب، فيما أفادت عائلته بأنه تعرض لإطلاق نار من قبل مستوطن أثناء عمله سائقا لحافلة.

وقالت عائلة الشويكي الرفاعي في القدس إن الشاب هو مراد راضي عبد الحميد الشويكي، من سكان المدينة، مشيرة إلى أنه استُهدف أثناء تأديته عمله، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وذكرت العائلة أن الشويكي متزوج وأب لخمسة أطفال، في حين سادت حالة من الحزن والغضب بين أفراد العائلة وأبناء القدس عقب الإعلان عن وفاته.

فيما أكدت العائلة أنها ستوافي بمستجدات الحدث فور توفر معلومات جديدة.