تهديدات لهم ولعائلاتهم ..صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل مكالمات الموساد لقادة إيران

الأربعاء 18 مارس 2026 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

 كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تفاصيل عن استهداف إسرائيل قادة إيرانيين، في خضم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على إيران منذ ما يقرب 3 أسابيع.

وحسب الصحيفة، بدأ مسؤولون في الاستخبارات الإسرائيلية الاتصال بقادة أمنيين وعسكريين إيرانيين بشكل مباشر، مهددين إياهم وعائلاتهم بالاسم إن لم يتراجعوا في حال اندلاع احتجاجات.

وقالت "وول ستريت جورنال" إنها اطلعت على مضمون إحدى المكالمات بين عميل في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وقائد شرطة إيراني رفيع المستوى.

ويُسمع في التسجيل صوت عميل الموساد يتحدث باللغة الفارسية قائلا: "هل تسمعني؟ نحن نعرف كل شيء عنك. اسمك مدرج على قائمتنا السوداء ولدينا كل المعلومات عنك".

ويرد القائد الإيراني قائلا: "حسنا".

ثم يقول عميل الموساد: "اتصلت لأحذرك مسبقا بضرورة الوقوف إلى جانب شعبك. وإن لم تفعل فسيكون مصيرك كمصير قائدك. هل تسمعني؟".

فيرد المسؤول الإيراني قائلا: "يا أخي أقسم أنني لست عدوك. أنا ميت لا محالة. أرجوك فقط تعال وساعدنا".

ويبدو أن إسرائيل تسعى من خلال هذه التهديدات إلى تفكيك النظام الإيراني من أسفله، بعد موجة اغتيالات طالت المسؤولين البارزين، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، وآخرهم مستشاره علي لاريجاني.

وتكشف هذه التفاصيل عن مدى الاختراق الذي يشهده النظام الإيراني من جانب الاستخبارات الإسرائيلية، وهو ما أكدت عليه تقارير سابقة.

وفي السياق ذاته، كشفت "وول ستريت جورنال" تفاصيل اغتيال لاريجاني فجر الثلاثاء، مشيرة إلى أنه قتل بضربة صاروخية استهدفت مقرا سريا على مشارف طهران، بعد معلومات عن اجتماعه مع مسؤولين آخرين.

وقال القادة الإسرائيليون والأميركيون في البداية إن الحرب مع إيران ستهيئ الظروف للإيرانيين لإسقاط نظامهم.

ومع مقتل آلاف من عناصر النظام، من كبار القادة إلى الجنود، يفيد إيرانيون أن حالة من الفوضى بدأت تتسلل إلى البلاد.

فتوى حول حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة

تضارب المعلومات حول اغتيال لاريجاني وقائد قوات “الباسيج” غلام سليماني في ضربات ليلية استهدفت إيران

دول الخليج لترامب: "لا تتوقف حتى يتم تدمير قدرات ايران

من هو علي لاريجاني أحد أبرز القادة في قلب النظام الإيراني الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟

العدوان مصممٌ لتشكيل المنطقة لصالح إسرائيل.. لماذا لم يُدافِع ترامب عن حلفائه بالخليج؟

لبنان يدين بشدة ضلوع حزب الله في “مخطط تخريبي” استهدف الكويت

ثلاثة شهداء و12 مصابا بقصف إسرائيلي على مركبة بخانيونس

إندونيسيا تعلق نشر قواتها في غزة

ليلة الرعب في إسرائيل.. صواريخ إيران العنقوديّة تهُزّ المركز وحزب الله يدُكّ الشمال وقتلى وجرحى ودمارٌ هائلٌ..

نتنياهو وكاتس يمنحان الجيش والموساد الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات الاغتيال في إيران ولبنان دون العودة للحكومة

إسرائيل تتراجع عن فتح معبر رفح اليوم الاربعاء

مقتل اسرائيليين .. الحرب تدخل يومها الـ19 : صواريخ على إسرائيل وغارات على طهران