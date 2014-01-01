عراقجي: التداعيات العالمية للحرب “الظالمة” لم تبدأ بعد وسيشعر بها الجميع

الأربعاء 18 مارس 2026 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن ـ وكالات

 حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء، من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط سيشعر بها الجميع على صعيد العالم، داعيا المزيد من المسؤولين الغربيين إلى معارضة هذه الحرب.
وقال عراقجي في منشور على منصة اكس أرفقه بنسخة من رسالة استقالة مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب على خلفية حرب إيران الثلاثاء، إن “موجة التداعيات العالمية لم تبدأ بعد وستطال الجميع، بغض النظر عن الثروة أو الدين أو العرق”.
وأضاف “عدد متزايد من الأصوات، بينهم أصوات مسؤولين أوروبيين وأميركيين، يرددون أن الحرب على إيران ظالمة. ينبغي على المزيد من أعضاء المجتمع الدولي أن يحذوا حذوهم”.

