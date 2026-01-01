إسرائيل تتراجع عن فتح معبر رفح اليوم الاربعاء

الأربعاء 18 مارس 2026 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

تراجعت حكومة الاحتلال عن قرارها فتح معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية اليوم الاربعاء.

وحسب مصادر فلسطينية لم يتم إبلاغ الجانب الفلسطيني بفتح المعبر لسفر المرضى والحالات الإنسانية .

وكان جيش الاحتلال اعلن الاحد نيته فتح معبر رفح يوم الاربعاء حسب ما كان يعمل قبل اغلاقه.

واغلقت اسرائيل المعبر مع بداية الحرب الأمريكية الاسرائيلية على ايران.

وعمل معبر رفح البري خلال 27 يوم فقط بعد إغلاق تستمر لأكثر من عام ونصف.

وشملت حركة المسافرين منذ تشغيله في 2 فبراير 2026 حتى نهاية يوم الجمعة 27 فبراير من نفس الشهر سفر 1934 بالاتجاهين منهم 1075 غادروا القطاع من المرضى والمرافقين و859 عادوا لغزة.

الأكثر قراءة اليوم

فتوى حول حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة

تضارب المعلومات حول اغتيال لاريجاني وقائد قوات “الباسيج” غلام سليماني في ضربات ليلية استهدفت إيران

دول الخليج لترامب: "لا تتوقف حتى يتم تدمير قدرات ايران

من هو علي لاريجاني أحد أبرز القادة في قلب النظام الإيراني الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟

العدوان مصممٌ لتشكيل المنطقة لصالح إسرائيل.. لماذا لم يُدافِع ترامب عن حلفائه بالخليج؟

لبنان يدين بشدة ضلوع حزب الله في “مخطط تخريبي” استهدف الكويت

ثلاثة شهداء و12 مصابا بقصف إسرائيلي على مركبة بخانيونس

الأخبار الرئيسية

مقتل اسرائيليين .. الحرب تدخل يومها الـ19 : صواريخ على إسرائيل وغارات على طهران

"باستخدام 20 قنبلة طنّية" .. اغتيال لاريجاني : "معلومة ذهبية وظروف مواتية"

إيران تؤكد رسميًا مقتل علي لاريجاني مع ابنه ونائبه ومجموعة من حراس الأمن

مسؤول أمريكي: هناك مفاوضات مع خامنئي الجديد

نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات والميدان هو الذي يحسم المعركة