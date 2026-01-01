إسرائيل تتراجع عن فتح معبر رفح اليوم الاربعاء

غزة / سما /

تراجعت حكومة الاحتلال عن قرارها فتح معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية اليوم الاربعاء.

وحسب مصادر فلسطينية لم يتم إبلاغ الجانب الفلسطيني بفتح المعبر لسفر المرضى والحالات الإنسانية .

وكان جيش الاحتلال اعلن الاحد نيته فتح معبر رفح يوم الاربعاء حسب ما كان يعمل قبل اغلاقه.

واغلقت اسرائيل المعبر مع بداية الحرب الأمريكية الاسرائيلية على ايران.

وعمل معبر رفح البري خلال 27 يوم فقط بعد إغلاق تستمر لأكثر من عام ونصف.

وشملت حركة المسافرين منذ تشغيله في 2 فبراير 2026 حتى نهاية يوم الجمعة 27 فبراير من نفس الشهر سفر 1934 بالاتجاهين منهم 1075 غادروا القطاع من المرضى والمرافقين و859 عادوا لغزة.