الاحتلال يواصل خروقاته .. قصف مدفعي بالبريج وغزة ونسف منازل برفح

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ60 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد ثلاثة مواطنين وعدد كبير من الاصابات في مختلف مناطق القطاع .

واستهدف جيش الاحتلال ظهر الثلاثاء جيب مدني فلسطيني كان يمر قرب خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين هم: إحسان حامد السميري، يحيى أبو لبدة والفتى تامر بركة شيعهم الفلسطينيون بمسيرات حاشدة.

وصباح اليوم اصيب عدد من المواطنين اثر غارة اسرائيلية استهدفت محيط جامعةً الاقصى بمنطقة المواصي غرب خان يونس

وأصيب مواطن بإطلاق نار وسط خان يونس، ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة غزة.