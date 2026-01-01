أجواء خماسينية وارتفاع ملموس صباحاً.. ومنخفض جوي يبدأ الليلة

الأربعاء 18 مارس 2026 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء خماسينية وارتفاع ملموس صباحاً.. ومنخفض جوي يبدأ الليلة



رام الله/سما/

 يكون الجو خماسينيا غائما بوجه عام جافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبيا فوق المناطق الجبلية الى حار في بقية، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية و تساقط البرد أحيانا وتكون غزيرة خلال ساعات الليل وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحرخفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما بوجه عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70كم/ساعة والبحر مائجا.

الجمعة: يكون الجو غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

السبت: يكون الجو غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

