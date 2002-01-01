جيش الاحتلال يزعم اغتيال علي لاريجاني ومسؤولين كبار في حركة الجهاد الإسلامي

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن القصف الإسرائيلي الليلة الماضية في طهران استهدف شخصيات فلسطينية كبيرة مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي.

وبحسب زامير " من بين هذه الإنجازات، عملية اغتيال شخصيات بارزة كانت تختبئ في منزل آمن، في طهران.

من جهة أخرى تتداول وسائل الإعلام الإسرائيلية الحديث عن محاولة اغتيال طالت علي لاريجاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني .

وبحسب المواقع العبرية فإن الجيش الإسرائيلي يتحقق من نتائج محاولة استهداف لاريجاني ليلة أمس.

وقال مسؤول إسرائيلي أن لاريجاني كان من أهداف الهجمات الليلة الماضية في إيران

يُعدّ علي لاريجاني، المسؤول البارز في النظام الإيراني، أحد أهداف غارات الجيش الإسرائيلي في أنحاء الجمهورية الإسلامية خلال الليل. يشغل لاريجاني منصب رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، وقد وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه الزعيم الفعلي لإيران اليوم، بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.