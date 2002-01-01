جيش الاحتلال يزعم اغتيال علي لاريجاني ومسؤولين كبار في حركة الجهاد الإسلامي

الثلاثاء 17 مارس 2026 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن القصف الإسرائيلي الليلة الماضية في طهران استهدف شخصيات فلسطينية كبيرة مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي.

وبحسب زامير " من بين هذه الإنجازات، عملية اغتيال شخصيات بارزة كانت تختبئ في منزل آمن، في طهران.

من جهة أخرى تتداول وسائل الإعلام الإسرائيلية الحديث عن محاولة اغتيال طالت علي لاريجاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني .

وبحسب المواقع العبرية فإن الجيش الإسرائيلي يتحقق من نتائج محاولة استهداف لاريجاني ليلة أمس.

وقال مسؤول إسرائيلي أن لاريجاني كان من أهداف الهجمات الليلة الماضية في إيران

يُعدّ علي لاريجاني، المسؤول البارز في النظام الإيراني، أحد أهداف غارات الجيش الإسرائيلي في أنحاء الجمهورية الإسلامية خلال الليل. يشغل لاريجاني منصب رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، وقد وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه الزعيم الفعلي لإيران اليوم، بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

الأكثر قراءة اليوم

يتحدث يوميا مع نتنياهو .. الكشف عن نصيحة بن سلمان للرئيس الأمريكي

في تصريح خطير ..لافروف : الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على ايران لم يمر دون رد وطهران تستهدف القواعد الأمريكية في الخليج

نصف قطر التدمير 10 كيلومترات مربعة.. "سجيل" الصاروخ الإيراني الذي أصبح أكبر تحدٍ للجيش الإسرائيلي

مقتل فلسطيني في الامارات بعد سقوط صاروخ على سيارة

معاريف : مقهى إسرائيلي يتعرض لضرر اقتصادي بسبب زيارة نتنياهو له

مجتبى خامنئي يعيّن محسن رضائي القائد الأسبق للحرس الثوري مستشارا عسكريا له

قناة أمريكية : ترامب يوافق على "خطط انهاء الحرب"

الأخبار الرئيسية

قصف

اشتعال جبهتي لبنان وإيران.. وصواريخ الحرس الثوري تصل إلى محيط الكنيست

قناة أمريكية : ترامب يوافق على "خطط انهاء الحرب"

20260316113546

استشهاد شابين برصاص قناصة الاحتلال قرب سنجل شمال رام الله

نصف قطر التدمير 10 كيلومترات مربعة.. "سجيل" الصاروخ الإيراني الذي أصبح أكبر تحدٍ للجيش الإسرائيلي

أكسيوس عن مصادر بالبيت الأبيض ؛ الندم يسيطر على محيط ترامب ومخاوف متزايدة من أن الهجوم على إيران كان خطأ