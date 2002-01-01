"يديعوت أحرونوت" تكشف كواليس اختفاء السفراء الإسرائيليين تحت التهديد

القدس المحتلة / سما /

كشفت تقارير إعلامية عن تزايد التهديدات ضد الدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج منذ بدء عملية "زئير الأسد".

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن إيران تبحث عن طرق لاستهداف رموز إسرائيلية، بعد عدم تمكنها من إلحاق خسائر فادحة في العمق الإسرائيلي.

وأفادت مصادر بأنه خلال العام الماضي، وقبل الحرب مع إيران، وردت تحذيرات ملموسة بشأن استهداف سفراء إسرائيليين في دول مختلفة.

وشملت هذه التهديدات دولا ذات تعداد سكاني كبير من المهاجرين المسلمين، مما اضطر بعض السفراء المهددين إلى مغادرة منازلهم والانتقال إلى شقق اختباء لفترات طويلة، فيما تم تهريب آخرين لفترات متفاوتة إلى خارج دول خدمتهم.

وبدأت إيران وفقا للتقارير بتفعيل خلايا إرهابية نائمة حول العالم، بهدف اغتيال دبلوماسيين إسرائيليين واستهداف مجتمعات يهودية وإسرائيلية، بحسب تقرير الصحيفة العبرية.