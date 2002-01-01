الطقس: أجواء لطيفة وجافة وارتفاع ملموس على الحرارة

رام الله/سما/

يكون الجو صافيا بوجه عام وجافا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا فوق المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو خماسينيا غائما بوجه عام جافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبيا فوق المناطق الجبلية الى حار في بقية المناطق وفي ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتكون غزيرة خلال ساعات الليل ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما بوجه عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

الجمعة: يكون الجو غائما بوجه عام وباردا حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60كم/ساعة والبحر مائجا.