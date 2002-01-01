استشهاد شابين برصاص قناصة الاحتلال قرب سنجل شمال رام الله

الثلاثاء 17 مارس 2026 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

استشهد شابان فلسطينيان، مساء الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مفرق بلدة سنجل شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن الشابين اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في سنجل هما سليم سامي الفقهاء (16 عامًا) وفتحي علي الساحوري (16 عامًا).

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل، حيث انتشرت في شوارع البلدة وشرعت باقتحام ومداهمة عدد من المنازل والمحال التجارية. كما اقتحمت بلدة ترمسعيا المجاورة شمال رام الله.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى إصابات قرب مفرق سنجل، مشيرة إلى أن التنسيق جارٍ للسماح للطواقم بالوصول إلى المكان.

وفي روايته، زعم الجيش الإسرائيلي أن قناصة من وحدة "636" أطلقوا النار على ثلاثة أشخاص قال إنهم رشقوا مركبات إسرائيلية بالحجارة على شارع مركزي قرب بلدة سنجل.

وادعى الجيش، في بيان صدر عنه، أن اثنين ممن وصفهم بـ"المخربين" قُتلا في إطلاق النار، فيما بدأت القوات الإسرائيلية بملاحقة الشخص الثالث الذي قال إنه فرّ من المكان.

وأضاف البيان أن إطلاق النار جاء خلال ما وصفه بـ"نشاط عملياتي محدد" نفذته قوات الجيش في المنطقة، وقال إن القوات ستواصل عملياتها "لإحباط الإرهاب"، على حد تعبيره.

الأكثر قراءة اليوم

يتحدث يوميا مع نتنياهو .. الكشف عن نصيحة بن سلمان للرئيس الأمريكي

في تصريح خطير ..لافروف : الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على ايران لم يمر دون رد وطهران تستهدف القواعد الأمريكية في الخليج

مقتل فلسطيني في الامارات بعد سقوط صاروخ على سيارة

نصف قطر التدمير 10 كيلومترات مربعة.. "سجيل" الصاروخ الإيراني الذي أصبح أكبر تحدٍ للجيش الإسرائيلي

روسيا تحذر إسرائيل من الاقتراب من مفاعل بوشهر النووي

معاريف : مقهى إسرائيلي يتعرض لضرر اقتصادي بسبب زيارة نتنياهو له

مجتبى خامنئي يعيّن محسن رضائي القائد الأسبق للحرس الثوري مستشارا عسكريا له

قناة أمريكية : ترامب يوافق على "خطط انهاء الحرب"

نصف قطر التدمير 10 كيلومترات مربعة.. "سجيل" الصاروخ الإيراني الذي أصبح أكبر تحدٍ للجيش الإسرائيلي

أكسيوس عن مصادر بالبيت الأبيض ؛ الندم يسيطر على محيط ترامب ومخاوف متزايدة من أن الهجوم على إيران كان خطأ

في تصريح خطير ..لافروف : الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على ايران لم يمر دون رد وطهران تستهدف القواعد الأمريكية في الخليج

لاريجاني: استراتيجية "تفكيك إيران" فشلت.. وسنواصل ضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية