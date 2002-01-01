استشهاد شابين برصاص قناصة الاحتلال قرب سنجل شمال رام الله

رام الله/سما/

استشهد شابان فلسطينيان، مساء الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مفرق بلدة سنجل شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن الشابين اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في سنجل هما سليم سامي الفقهاء (16 عامًا) وفتحي علي الساحوري (16 عامًا).

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل، حيث انتشرت في شوارع البلدة وشرعت باقتحام ومداهمة عدد من المنازل والمحال التجارية. كما اقتحمت بلدة ترمسعيا المجاورة شمال رام الله.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى إصابات قرب مفرق سنجل، مشيرة إلى أن التنسيق جارٍ للسماح للطواقم بالوصول إلى المكان.

وفي روايته، زعم الجيش الإسرائيلي أن قناصة من وحدة "636" أطلقوا النار على ثلاثة أشخاص قال إنهم رشقوا مركبات إسرائيلية بالحجارة على شارع مركزي قرب بلدة سنجل.

وادعى الجيش، في بيان صدر عنه، أن اثنين ممن وصفهم بـ"المخربين" قُتلا في إطلاق النار، فيما بدأت القوات الإسرائيلية بملاحقة الشخص الثالث الذي قال إنه فرّ من المكان.

وأضاف البيان أن إطلاق النار جاء خلال ما وصفه بـ"نشاط عملياتي محدد" نفذته قوات الجيش في المنطقة، وقال إن القوات ستواصل عملياتها "لإحباط الإرهاب"، على حد تعبيره.