أكسيوس عن مصادر بالبيت الأبيض ؛ الندم يسيطر على محيط ترامب ومخاوف متزايدة من أن الهجوم على إيران كان خطأ

وكالات / سما/

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري في تقرير مطول اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن ندما متزايدا يسيطر على محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تداعيات الحرب على إيران، مع دخولها أسبوعها الثالث.

وجاء في التقرير: "اعتاد ترامب على فعل ما يريد، ثم الارتجال بسرعة إذا حدث خطأ ما. لكن هذه المرة، يشعر بعض أقرب المقربين منه بما وصفه أحد المسؤولين بـ &

39;- مخاوف متزايدة من أن الهجوم على إيران كان خطأ".

ويشير الموقع إلى أن ترامب "قد يجد نفسه محاصرا بين نزواته وواقع الحرب"، لأن نتيجة الحرب في إيران تقع "خارج نطاق السيطرة الأحادية والقرارات السريعة" التي اعتاد عليها ترامب.