مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس وسط اعتداءات للمستوطنين

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات شملت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عشرات الفلسطينيين بينهم أسرى محررون.

وجاءت حملة الاقتحامات والاعتقالات، وسط مواجهات في بعض المناطق خلال تصدي السكان للقوات المقتحمة ورد هجمات عصابات المستوطنين.

في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، اعتقلت القوات 15 شابا خلال حملة مداهمات استمرت لساعات، كما اعتُقل الشاب موسى عواد بعد اقتحام منزله في شارع الصف وسط المدينة.

وفي بلدة عتيل شمال طولكرم، اعتقلت القوات أربعة شبان هم نهاد سليم وعلاء سليم ومعاوية الشلبي ومعتصم السعدي عقب مداهمة عدد من المنازل.

وفي بلدة بيتونيا غربي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أنس العجوري ويزن جردات بعد اقتحام منزليهما، فيما أُوقف المهندس محمد كنعان من داخل أحد المساجد في حي عين منجد بالمدينة.

وشهد شمال الضفة اعتقالات أخرى، منها اعتقال الشاب ثابت نايف مسلم في خربة المراجم جنوب نابلس، والدكتور مازن خويرة خلال اقتحام مدينة نابلس.

على صعيد المواجهات، سجلت الضفة والقدس المحتلة خلال الـ48 ساعة الماضية 14 عملا مقاوما، تضمنت التصدي للمستوطنين وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، إضافة إلى اندلاع مظاهرات ومواجهات في عدة مواقع، وفق مركز معلومات فلسطين "معطى".

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في بلدة الرام بالقدس، كفر مالك برام الله، بيتا نابلس، بيت فجار بيت لحم، مخيم العروب وبلدتي بيت أمر ودورا بالخليل، ومدينتي سلفيت وأريحا.

كما تصدى سكان بلدة قصرة شمال نابلس للمستوطنين، واندلعت مواجهات ومظاهرات مشابهة في قصرة وبلدة طمون بطوباس، في ظل استمرار عمليات الاقتحام والاعتقالات الإسرائيلية.