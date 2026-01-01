إيران :اعتقال 500 شخص بتهمة تسريب معلومات إلى "جهات معادية"

الإثنين 16 مارس 2026 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أعلن قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، عن اعتقال 500 شخص بتهمة تسريب معلومات إلى "جهات معادية".

وأضاف رادان أن نصف القضايا المسجلة تندرج تحت فئة "الحوادث الخطيرة"، مشيرا إلى أن المتهمين تورطوا في تقديم إحداثيات ومعلومات دقيقة لاستهداف مواقع معينة، إضافة إلى تصوير أماكن الغارات وإرسالها إلى جهات خارجية.

كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن حملات اعتقال واسعة في عدة أقاليم إيرانية في شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مكتب المدعي العام الإقليمي قوله إن 20 شخصا أُلقي القبض عليهم بتهمة إرسال تفاصيل حول مواقع أصول عسكرية وأمنية إيرانية إلى إسرائيل.

كما طالت الاعتقالات مناطق بقيت حتى الآن بعيدة عن مسرح العمليات العسكرية، إذ أفادت الوكالة ذاتها باعتقال 10 أشخاص في شمال شرق إيران، وُجهت لبعضهم تهم جمع معلومات عن بنية تحتية اقتصادية ومواقع حساسة.

ونقلت الوكالة عن فرع محلي لجهاز مخابرات الحرس الثوري قوله إن "اسرائيل والولايات المتحدة"، بالتوازي مع "غزو إيران"، يعملان على تحريك "المرتزقة والجواسيس" لتنفيذ أعمال شغب كخطوة لاحقة لزعزعة الاستقرار الداخلي.

كما شهد إقليم لورستان (غرب البلاد) احتجاز 3 أشخاص بتهم تتعلق "بالسعي لإثارة البلبلة في الرأي العام وحرق رموز الحداد"، وفقا لما أوردته "شبكة أخبار الطلاب".

تأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه مصدر مطلع على الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لوكالة رويترز الأسبوع الماضي، أن إسرائيل بدأت "مرحلة جديدة" من هجومها، تركز على استهداف نقاط التفتيش الأمنية بالاعتماد على معلومات استخباراتية يتم جمعها عبر مخبرين على الأرض.

