16 شهيدا خلال 24 ساعة وانهيار جدار على خيام النازحين يودي بحياة 3 منهم في قطاع ازة

غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يوم 158 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد 16 مواطنا وعدد كبير من الاصابات في مختلف مناطق القطاع .

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير شرطة التدخل بالمحافظة الوسطى العقيد إياد أبو يوسف، وبرفقته ثمانية من ضباط وعناصر الشرطة، جراء قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة للشرطة في شارع صلاح الدين قرب مدخل بلدة الزوايدة.

والشهداء هم : رقيب أول/ عبد الرحمن منير العمصي، رقيب أول/ رامي إبراهيم حرب ، رقيب/ يوسف محمد مصطفى ، جندي/ عبد الله حسام بدوان ، جندي/ وسام أكرم الحافي، جندي/ فتحي رأفت عويضة ، معاون/ مصعب زياد الدرة ومعاون/ توفيق عزمي الخالدي

كما اصيب 14 مواطنا في ذات القصف.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية استشهاد القيادي في القسام نائل البراوي متأثرا بجراح اصيب بها قبل اسبوع.

والليل الماضي وصل مجمع ناصر الطبي ثلاث حالات وفاة واصابتين متوسطة اثر سقوط حائط على خيام النازحين وهم: انتصار عودة أبو دان 65 عاما ، تسنيم اياد بربخ 19 عاما والطفل حسني رافت حسني ابو طه خمسة اعوام.

وفجر اليوم قصفت طائرات الاحتلال هدفا جنوب خان يونس.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار شرقي مدينة غزة.

الاحصائيات

وبلغ اجمالي ما وصل مسافي القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 شهيد جديد و16 اصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء: 673 اضافة إلى 1770 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 756 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 72234 شهيدا و171852 مصابا.