الطقس: أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة

الإثنين 16 مارس 2026 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نهاراً وشديد البرودة ليلاً خاصة في المناطق الجبلية وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد حتى ساعات الظهيرة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا إلى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء صافيا بوجه عام وجافا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا فوق المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائما بوجه عام جافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبيا فوق المناطق الجبلية الى حار في بقية المناطق وفي ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتكون غزيرة خلال ساعات الليل، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو غائما بوجه عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية خلال يوم الاثنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، والتزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

