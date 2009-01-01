عراقجي: لا مبادرة جدية لوقف الحرب.. إنهاؤها مرهون بضمانات وتعويضات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على بلاده مرهون بتوفير ضمانات بعدم تكرارها ودفع تعويضات، مشددا على أن طهران منفتحة على أي مبادرة إقليمية يمكن أن تقود إلى وقف "عادل" للقتال. وأضاف أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية، باستثناء السفن الأميركية وحلفائها.

وفي مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد"، قال عراقجي إن الهجمات التي تنفذها بلاده في المنطقة تستهدف "فقط القواعد والمصالح الأميركية"، مؤكدًا أن طهران "لم تستهدف أي مناطق مدنية أو سكنية في دول المنطقة حتى الآن". وأضاف أن إيران مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع دول المنطقة بشأن الأهداف التي تعرضت لهجمات خلال التصعيد العسكري الجاري.

واتهم عراقجي إسرائيل بأنها قد تكون وراء استهداف أهداف مدنية في دول عربية، بهدف "إفساد العلاقات مع إيران". وقال إن الولايات المتحدة طورت طائرة مسيّرة مشابهة للمسيّرة الإيرانية "شاهد"، تحمل اسم "لوكاس"، مدعيًا أنها "مطابقة لها" وتُستخدم لتنفيذ هجمات داخل دول عربية.

وشدد عراقجي على أن طهران لم تستهدف حتى الآن أي مواقع مدنية أو سكنية في المنطقة، مضيفًا أن الهجمات الإيرانية تركز على "الأهداف العسكرية المرتبطة بالولايات المتحدة".

وحذر من أن استهداف منشآت الطاقة الإيرانية سيدفع بلاده إلى الرد عبر استهداف منشآت لشركات أميركية في المنطقة.

وفي ما يتعلق بمستقبل الحرب، قال عراقجي إنه "لا توجد حتى الآن مبادرة محددة مطروحة" لإنهائها، مشيرًا إلى أن طهران ترحب بأي مبادرة إقليمية يمكن أن تؤدي إلى إنهاء "عادل" للحرب.

وشدد على أن إنهاء الحرب مرهون بـ"ضمان عدم تكرارها ودفع التعويضات".

كما اعتبر أن احتلال جزيرة خارج سيكون "خطأً أكبر من الهجوم عليها"، في إشارة إلى الضربات التي طالت الجزيرة خلال الأيام الماضية.

وتطرق عراقجي إلى الوضع في مضيق هرمز، قائلًا إن المضيق "مفتوح للجميع باستثناء السفن الأميركية وحلفائها".

وأكد عراقجي، في المقابلة مع صحيفة "العربي الجديد"، أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بصحة جيدة ويدير الأوضاع في إيران بشكل كامل.

وقال أن الوضع الداخلي في إيران "مستقر"، نافيًا وجود أي انشقاقات داخل مؤسسات الدولة أو الجيش.

كما أشار إلى أن الاتصالات الدبلوماسية مع قطر والسعودية وعُمان وعدد من دول الجوار ما تزال مستمرة في محاولة لاحتواء التصعيد.