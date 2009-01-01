  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل خروقاته .. ثلاثة شهداء من عائلة واحدة وسط القطاع و استمرار القصف المدفعي

الأحد 15 مارس 2026 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 157 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد اربعة مواطنين وعدد من الاصابات في مختلف مناطق القطاع .

وارتقى ثلاثة شهداء ومصابون صباح اليوم الاحد جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهم:كامل عياش وزوجته حليمة عياش ونجله أحمد كامل عياش.

ونقل الشهداء والجرحى الى مشفى الاقصى بدير البلح وسط القطاع.
وكان جيش الاحتلال قتل ظهر السبت المواطنة أسماء حسين الصعيدي برصاصة في الرقبة شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وفجر اليوم أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار عدة مرات شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

كما أطلقت قوات الاحتلال النار شرقي مدينة غزة.

