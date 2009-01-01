الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة حتى الإثنين

الأحد 15 مارس 2026 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الأحد، بمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وتسود أجواء باردة نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، مع تساقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة أحياناً بعواصف رعدية.

ومع ساعات المساء والليل، يستمر هطول الأمطار على فترات في مناطق مختلفة.

كما تهب رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الأحيان إلى ما بين 50 و60 كم/ساعة، فيما يكون البحر مائجا.

ويوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء باردة نهارا، تتحول إلى شديدة البرودة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات الصباح تسقط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، قبل أن يبدأ تأثير المنخفض الجوي بالانحسار تدريجيا مع ساعات الظهيرة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيا نهارا وباردة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة نسبيا مع ظهور الغيوم على فترات، بينما تتهيأ الفرصة مع ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، وذلك مع بداية تأثر المنطقة باضطرابات جوية جديدة، حيث تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ.

