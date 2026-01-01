انفجار يستهدف مدرسة يهودية في أمستردام دون اصابات

أفادت وسائل إعلام هولندية اليوم السبت بوقوع انفجار في مدرسة يهودية بأمستردام أسفر عن أضرار مادية.

وقالت رئيسة بلدية المدينة، "فامكي هالسيما"، إنها تعتقد أن الانفجار الذي وقع خلال الليل كان هجوما استهدف المجتمع اليهودي. وتمكنت الشرطة وخدمات الإطفاء من الاستجابة للحادث بسرعة.

وكانت الأضرار التي لحقت بالمدرسة محدودة. ولا يُعرف ما إذا كانت هناك أي إصابات. وتحقق الشرطة في لقطات كاميرا تظهر شخصًا يُعتقد أنه هو من فجر العبوة الناسفة.

وقد عززت المدارس اليهودية والمعابد اليهودية والمؤسسات في جميع أنحاء العالم إجراءاتها الأمنية منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران الشهر الماضي.