إسرائيل تخطط لعملية برية واسعة في لبنان: سندمر كما فعلنا بغزة

السبت 14 مارس 2026 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

تخطط إسرائيل لعملية برية واسعة لتوسيع عملياتها للسيطرة على كامل منطقة جنوب نهر الليطاني.

ويقول مسؤول إسرائيلي إن الهدف من العملية في لبنان هو السيطرة على الأراضي ودفع قوات حزب الله بعيدا عن الحدود وتفكيك مواقع الحزب العسكرية ومستودعات أسلحته في القرى.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، فإن بلاده كانت مستعدة لوقف إطلاق النار قبل هجوم حزب الله الأخير والآن لا تراجع عن عملية واسعة، على حد قوله.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: "سنفعل في لبنان ما فعلناه في غزة"، في إشارة إلى هدم المباني جنوبي لبنان.

وأشار مسؤولون إسرائيليون وأميركيون في نفس السياق إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل عدم قصف مطار بيروت أو منشآت الدولة.

وأكد مسؤولون أميركيون أن إسرائيل وافقت على عدم استهداف المطار، لكنها لم تلتزم بحماية البنية التحتية الأخرى للدولة.

وأفاد المسؤول إسرائيلي بأنهم سيتشاورون مع واشنطن على أساس كل حالة على حدة، مضيفا "نشعر بأننا نحظى بدعم أميركي كامل لهذه العملية".

وقال مسؤول أميركي: "على الإسرائيليين أن يفعلوا ما يلزم لوقف قصف حزب الله".

ووفقا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين، فإن الأمر المثير للاهتمام هو أن نتنياهو كلف الوزير السابق رون ديرمر بإدارة الملف اللبناني خلال الحرب.

وأوضح المسؤولون أن "ديرمر" سيتولى التواصل مع إدارة ترامب، وسيقود أي مفاوضات مع الحكومة اللبنانية إذا بدأت محادثات مباشرة في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت مصادر لـ"أكسيوس" أن إدارة ترامب ترغب في استغلال هذه المفاوضات لتمهيد الطريق لاتفاق أوسع ينهي رسمياً حالة الحرب بين إسرائيل ولبنان، المستمرة منذ عام 1948.

