شهيدان وجرحى بخان يونس وقصف مدفعي شرق غزة

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 156 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد مواطنين اثنين وعدد من الاصابات في مختلف مناطق القطاع .

وادى القصف الإسرائيلي لحاجز شرطة قرب بركة حي الأمل شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى استشهاد أحمد محمد عبد الحميد المغربي (35 عامًا) ومصعب غازي سليمان الرقب (43 عامًا) والى اصابة عنصرين من الضبط الميداني.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل متواصل شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وقصفت المدفعية الاسرائيلية شرق مدينة غزة..

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء:651 اضافة إلى 1741 مصابا وإجمالي حالات الانتشال:756 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ72136 شهيدا و171839 مصابا.