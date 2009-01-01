إيران في عزلة دولية بعد قرار مجلس الأمن بإدانة العدوان على دول الخليج العربية ..د.جمال المجايدة

شكل القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي لحظة سياسية مفصلية عكست حجم التحول في الموقف الدولي تجاه السياسات الإيرانية العدوانية في المنطقة الخليجية. فقد جاء القرار بإدانة صريحة للعدوان الإيراني على دول الخليج العربية، مطالباً بوقف فوري للأعمال العدائية واحترام سيادة الدول وأمنها، في خطوة تؤكد أن المجتمع الدولي لم يعد مستعداً لغض الطرف عن سياسات التصعيد السافرة التي تنتهجها طهران.

هذا القرار التاريخي يعكس، قبل كل شيء، اتساع دائرة القلق الدولي من السلوك الإيراني الذي بات يُنظر إليه بوصفه أحد أبرز مصادر تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين. فالهجمات الصاروخية والاستهداف المتكرر للمدن والمنشآت الحيوية في دول الخليج لم تعد تُقرأ كحوادث معزولة، بل كجزء من استراتيجية تصعيدية تهدد الأمن الجماعي في المنطقة.

ومن اللافت أن القرار الصادر عن مجلس الأمن جاء مدعوماً بمواقف واضحة من القوى الكبرى وكل دول العالم، التي شددت جميعها على ضرورة وقف العدوان فوراً والالتزام بالقانون الدولي. كما حظي القرار بدعم واسع من الدول العربية والخليجية التي رأت فيه تأكيداً دولياً على حقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها.

إن دلالة هذا القرار تتجاوز إدانة عمل عسكري محدد، إذ يعكس أيضاً تزايد عزلة إيران على الساحة الدولية. فخلال السنوات الماضية، حاولت طهران تقديم نفسها كطرف يسعى إلى الحوار الإقليمي، غير أن استمرارها في استخدام القوة والتهديد العسكري قوض هذه الرواية، وأدى إلى تراجع التعاطف الدولي معها بشكل ملحوظ.

كما أن هذا التطور يكشف عن تحول في المزاج الدولي، حيث باتت العديد من الدول ترى أن ضبط السلوك الإيراني أصبح ضرورة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وأمن الممرات البحرية، خصوصاً في منطقة الخليج التي تمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي.

في المقابل، عززت هذه التطورات من تماسك الموقف الخليجي، حيث أظهرت دول مجلس التعاون قدراً كبيراً من التنسيق السياسي والأمني في مواجهة التصعيد الإيراني. وقد أسهم هذا التنسيق في إيصال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي.

وبينما يطالب القرار بوقف فوري للعدوان وفتح المجال أمام الحلول الدبلوماسية، فإنه يضع أيضاً طهران أمام اختبار حقيقي: فإما أن تستجيب لنداءات المجتمع الدولي وتعود إلى مسار احترام سيادة الدول وحسن الجوار، أو أن تواجه مزيداً من العزلة والضغوط السياسية والاقتصادية.

في المحصلة، يؤكد قرار مجلس الأمن أن العالم بدأ يضيق ذرعاً بسياسات التصعيد، وأن مرحلة جديدة من التعامل الدولي مع الملف الإيراني قد بدأت بالفعل. مرحلة تقوم على تحميل طهران مسؤولية أفعالها، والدفاع عن استقرار المنطقة في مواجهة أي تهديد لأمنها.

واليوم، وبينما تتسع دائرة الإدانة الدولية، تبدو إيران أمام واقع سياسي جديد عنوانه الأبرز: العزلة المتزايدة، مقابل إجماع دولي متنامٍ على ضرورة وقف العدوان وحماية أمن الخليج.